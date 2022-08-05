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疑禁攜槍枝 喬州亞城音樂節取消

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
亞特蘭大2022年的中城音樂節(Music Midtown festival)宣布取消。(活動臉書)
亞特蘭大2022年的中城音樂節(Music Midtown festival)宣布取消。(活動臉書)

亞特蘭大2022年的中城音樂節(Music Midtown festival)因禁止攜帶任何武器入場，疑因此引發爭議而宣布取消。亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導指出，該活動停辦意味著亞城經濟將損失5000萬元收入。

該音樂節的主辦單位發布消息，由於「無法控制的情況」，將不再主辦該活動，已經購票者將會收到退款。

自1994年以來，這個為期兩天的音樂節一直是亞城的重要活動之一。今年原定於下個月在皮埃蒙特公園(Piedmont Park)舉行。

亞特蘭大商業紀事報指出，該活動每年可帶來5000萬元的收入。活動取消後，亞城市中心的酒店和餐館會受到最直接衝擊。

報導稱，取消的原因可能是該活動的政策禁止攜帶「任何種類」的武器，這與喬州現行槍枝法衝突。在喬州，在公園裡攜帶槍枝為合法行為。

早在2014年，GeorgiaCarry.org提起訴訟，要求亞特蘭大植物園(Atlanta Botanical Gardens)開放攜槍進入。2019年喬州最高法院裁定，植物園擁有50年租約，因此依據租賃協議，植物園可將公有土地作為私有財產經營，同時有權「排除攜帶槍枝者」入內。

代表GeorgiaCarry.org的律師蒙洛(John Monroe)表示，中城音樂節不能與植物園相提並論，「如果有人或團體短期租賃公共財產，例如周末的活動，他們就必須遵守適用於公共實體的相同規則。」

「由於皮埃蒙特公園是公共財產，該活動無權自行禁止攜帶槍枝。」

雖然消息人士向滾石雜誌(Rolling Stone)透漏，該活動取消的主因是喬州槍枝法，但尚未獲主辦方證實。

植物園 喬州 亞特蘭大

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