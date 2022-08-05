甘斯維爾台灣商會 陳家琪任新會長

在僑教中心主任歐宏偉(中)的見證下，谷企平(左)將印信交予新會長陳家琪。(記者林昱瑄╱攝影)

甘斯維爾台灣商會日前在百福市(Buford)的金佛餐廳舉行會長交接，由谷企平交棒給新任會長陳家琪，副會長由孔繁華擔任，新任秘書長為宋弘彥，財務長秦文皓，主流亞裔 協調組長蕭柏恩。

谷企平感謝過去一年團隊的支持。他回顧一年來所辦活動，包括兩次雷尼爾湖(Lake Lanier)湖畔烤肉，都是靠著理事、會員們，老少共同集資集力才能完成。 歐宏偉(中)代表僑委會頒贈感謝狀給谷企平(左)，並頒發賀函予陳家琪。(記者林昱瑄╱攝影)

他也感謝美東南玉山科技協會、世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會以及甘斯維爾台灣青年商會，合作舉辦了包括探討喬治亞理工Tech Square、台灣財務科技(FinTech)產業，以及創業家思維的三場研討會。該會去年9月也發起為海地地震的食物及飲水捐贈，今年3月則共同辦理了第28屆世界台灣商會聯合總會理監事會議。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉當天代表僑委會頒贈感謝狀給谷企平，並頒發賀函予陳家琪。 部分與會貴賓合影。(記者林昱瑄╱攝影)

新會長陳家琪為現任僑務顧問。她在1983年移民來到亞特蘭大，就讀於喬治亞州立大學(GSU)會計系，並獲該校商務管理(MBA)碩士學位。她曾任南方電力公司(Southern Company)財務經理，並獲選為亞城華裔傑出女性。她熱心社區公益 ，致力促進東西文化交流，曾任美東南玉山科技協會理事長及世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會創會會長。 部分與會人士合影。左三起為陳家琪，歐宏偉，邱婷蘭。(記者林昱瑄╱攝影)

陳家琪表示，未來商會將繼續支持僑委會及外交部，協助國民外交及台美貿易；也將推動商業交流及商機分享。除了會內交流外，也將帶領團隊參加主流社會活動，並與當地其他亞裔商會，包括日本、韓國、越南等交流。

當天還有包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處經濟組組長陳新發，北美洲台灣商會聯合總會名譽總會長吳怡明及其夫人、世界華人工商婦女企管協會副執行長藍佳欣，佛州奧蘭多商會名譽會長蕭維儒，世華亞城名譽會長邱婷蘭，以及青商會及玉山科技協會代表等近80人與會。