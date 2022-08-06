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美國味全揪知名網紅送暖 暖心送餐挺醫護 為前線兒童醫護出一份力

亞特蘭大訊
美國味全食品公司與網紅合作，把愛帶給洛杉磯兒童醫院醫療人員。(美國味全提供)
美國味全食品公司與網紅合作，把愛帶給洛杉磯兒童醫院醫療人員。(美國味全提供)

美國味全公司(Wei-Chuan U.S.A.)鑒於自 2019 年新冠疫情爆發以來，疫情防控依然嚴峻且複雜，特別是近期不斷演變的Omicron病毒株讓前線醫療人員處於戒備狀態，所以為了向醫護人員致敬，及感謝他們在疫情中守護孩童們的健康，自掏腰包發起「挺醫護」的行動，日前攜手知名網紅「CupofTJ」，提供美味的味全食品，把愛帶給洛杉磯兒童醫院(Children’s Hospital Los Angeles)的醫療人員，讓他們能夠在忙碌的崗位上保持足夠的體力照顧兒童，並且幫他人們打氣、加油。

美國味全食品公司自1972年成立，今年剛好標示著品牌的50週年。該公司表示，他們秉持著把亞洲食品帶往國際的熱忱，以高規格的設備與技術生產食品，品質方面重重把關，就是為了讓消費者吃的安心，還吃得出美國味全食品的用心。至今，美國味全食品持續用專業，將亞洲佳餚屢次創新，讓現代人的生活更加便利，也滿足許多海外學子對家鄉的思念，美國味全食品也因此成為許多家庭餐桌上不可或缺的一員。

在美成立的 50 週年之際，美國味全食品熱心公益，與LA Weekly Asia和網路知名紅人「CupofTJ」齊手打造慈善活動。活動邀請TJ Lee主持，同時送上以美國味全食品為主，色香味俱全的暖心便當，以感謝醫護人員在嚴峻的疫情期間勇敢站在最前線，持續守護孩童們的健康。

TJ指出，美國味全食品不但是家喻戶曉的明星食品大廠，還是她從小到大的回憶。這次的活動意義非凡，不但是美國味全食品的50週年慶，還能為醫護人員盡一份心力，是她這次受邀後二話不說馬上答應的原因。

她說：「當我每次到超市購物時，美國味全的水餃一直是我購物車裡必買的商品，因為它不但超級美味、品質好、還非常方便！除了水餃，他們其他的商品一樣有口皆碑，每次看到有新品上架，我都無法抗拒的直接買下去！聽到這個活動時我真是受寵若驚，因為我真的是美國味全的忠實粉絲！」。

TJ來自舊金山，對於品嚐美食和旅行充滿熱情，2016 年她放棄高薪職位，打包行李，開啟她新的旅遊人生。在她的Youtube頻道「CupofTJ」上，可以看到她在世界各地角落中紀錄的一點一滴，分享她作為一位單身女性獨自出遊的自由與困難。如今，TJ在網路小有名氣，她的 YouTube 平台現今擁有高達 52.6 萬訂閱人數。

美國味全食品公司的美味食品。(美國味全提供)
美國味全食品公司的美味食品。(美國味全提供)
美國味全食品公司義行贊助洛杉磯醫護人員食品，希望支持醫護人員更多正面力量，度過疫...
美國味全食品公司義行贊助洛杉磯醫護人員食品，希望支持醫護人員更多正面力量，度過疫情難關。(美國味全提供)

疫情 舊金山 洛杉磯

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