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華美銀行董事長吳建民出任APEC商貿諮詢理事會主席 好事連連 2022年第二季華美銀行財報淨利息收入再創新高

亞特蘭大訊
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)
位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」) 近日好事連連，美國國務院(U.S. Department of State)宣布任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)為亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC)美國商貿諮詢理事會(ABAC)主席。而不久前公布的2022年第二季度盈利報告顯示淨利息收入創新高，達4.73億美元。

亞太經合組織商貿諮詢理事會於1995年成立，每個亞太經合組織經濟體最多委任三名代表。吳建民是美國唯一的商貿咨詢理事會(ABAC)代表，同時也是2022年與2024年的ABAC聯合主席。

華美銀行今年以來好消息不斷。據2022年第二季度盈利報告，該銀行淨利達2.583億美元，每股獲利1.81美元，較2022年第一季度年化增長38%，較去年同期增長15%。吳建民表示：「華美銀行第二季度的亮眼成績印證了我們有效的商業模式。總收入達5.51億美元，較第一季度年化增長45%，主要得益於淨利息收入的強勁增長和費用收入的穩步提升。其中，淨利息收入創新高，達4.73億美元，較第一季度年化增長55%；同時，淨利差達3.23%，較上季度提高0.36%。」

華美銀行憑藉一如既往的優秀資產品質和盈利能力，再度領先美國其他資產高於500億美元的銀行，在《Bank Director》最新公佈的2022 RankingBanking(前銀行績效計分卡排行榜)最佳營運銀行排行榜中位列第二位。

吳建民指出，多元化的收入和具有韌性的財務表現使银行在利率上升環境中處於有利地位。得益於各類主要貸款的普遍成長，第二季度的平均總貸款額增加25億美元，達446億美元。另外，平均無息存款額較第一季度年化增長8%，達239億美元，佔平均總存款額的44%。

吳建民說道：「強勁的收入增長，加上嚴格的成本管控，使2022年第二季度的調整後稅前撥備前收入(adjusted pre-tax, pre-provision income)年化增長62%。另外，我們的資產報酬率(ROA)達1.66%，股東權益報酬率(ROE)達18.2%，均領先同業。」

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民被任命為亞太經合會美國商貿諮詢理事會(ABAC)...
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民被任命為亞太經合會美國商貿諮詢理事會(ABAC)主席。(East West Bank提供)

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