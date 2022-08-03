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參選維克郡公校董事會 伍永基爭取支持

記者王明心╱北卡羅來納州報導
伍永基(Wing Ng)醫師舉行維克郡學校董事會競選動員會，妻女到場加油。(記者王明心╱攝影)
伍永基(Wing Ng)醫師舉行維克郡學校董事會競選動員會，妻女到場加油。(記者王明心╱攝影)

首位華人參加北卡最大學區維克郡(Wake)公校董事會選舉的伍永基(Wing Ng)，日前舉行參選動員會(kickoff)。他八歲自香港移民來美時不會英語，如今成為專門治療創傷性腦損傷的醫師，將其歸功於美國卓越的公共教育。但他卻發現如今的教育環境令人擔憂。他表示如果他勝選，將深入審視董事會的教育內容、方向、經費去處，確保孩童獲得最優良的教育。

美裔支持者發言支持 (左起順時針): 州眾議員候選人Fred Von Canon...
美裔支持者發言支持 (左起順時針): 州眾議員候選人Fred Von Canon、教 會會友Elaine Funderbruk、草根組織創始人Sue Butcher。(記者王明心╱攝影)

太太韓曜聰也出席了活動，她說先生善於傾聽，適合為民服務，並承諾將給予另一半全面支持，讓他無後顧之憂。

華人發言支持(左起順時針)：唐毅、趙建武、陳海娜、馬宏志、吳曉琴、徐東風。(記者...
華人發言支持(左起順時針)：唐毅、趙建武、陳海娜、馬宏志、吳曉琴、徐東風。(記者王明心╱攝影)

提供當天活動場地的唐毅與先生趙建武，一年多前從加州搬至北卡，如今發現北卡逐漸「加州化」感到非常痛心，她說，教育是社會根基，現在許多公校把變性、同性戀視為當然，華人家長應多關注孩子在校所接收的價值觀。趙建武說，華人較少參與公校董事會，大家對孩子的教育應該爭取更多主權。

北卡亞裔聯盟(NCAAC)代表陳海娜表示，大家因美國美好而選擇移民來美，應刻意維護一些美好傳統價值。身為房地產經紀人的她說她把客戶帶來北卡，覺得要給他們一個美好環境，哽咽遺憾最近凱瑞市議員競選失利，期盼大家繼續努力。70多歲的吳曉琴說，她在主張制式思想的社會主義長大，來美30多年，深覺這裡充滿自由、機會，和創造力，可是學校現今卻走上集體化思考的路線，她希望能盡份心力，找回美國昔日的美好。

參加動員會的部分華洋民眾合影。後排右四為伍永基。(記者王明心／攝影)
參加動員會的部分華洋民眾合影。後排右四為伍永基。(記者王明心／攝影)

「一個棘手的少數族裔」(An Inconvenient Minority)作者徐東風(Kenny Xu)批評現在校園盛行的「批判種族理論」(CRT)把人生成敗全歸因於膚色，學生被訓練成一群不負責任的人。公立教育體系需要像伍永基這樣真心關注孩童未來的人。

州眾議員候選人Fred Von Canon說，大家若不關注學校教育方向，孩子可能成為陌生人。草根組織Liberty First創始人Sue Butcher則欣賞伍永基總能回答別人無法回應的問題。教會會友Elaine Funderbruk希望世界回到上帝起初美好的設計。

幾位神職人員也到場參與。來自夏樂的馬宏志牧師說伍永基為人服務的熱心是基督徒該有的樣式。趙凱諦牧師說基督徒不該只在教堂中獨善其身，要像伍那樣，出來服務，發光發熱。

有意財務支持或擔任義工者可上網站：wingforwakeschools.com。

伍永基醫師的競選宣傳單。(記者王明心／攝影)
伍永基醫師的競選宣傳單。(記者王明心／攝影)

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