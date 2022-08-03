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喬州嬰兒胚胎 可列撫養人口抵稅3000元

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬州民眾明年申報2022年州稅時，可申請撫養胚胎或胎兒，以抵減3000元。(記者林昱瑄╱攝影)
喬州民眾明年申報2022年州稅時，可申請撫養胚胎或胎兒，以抵減3000元。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州稅務廳1日發布了報稅指南，即將為人父母的民眾將可把還未出生的嬰兒胚胎列入撫養抵減人口，每個胚胎可申報3000元的所得稅減免。

稅務官員在新聞稿中表示，任何在7月20日至年底前懷孕者，都可在2022年申報州稅時的「其他調整」(other adjustments)欄目中，為每個胚胎或胎兒(embryo or fetus)申請3000元的稅收減免。

該機構表示，屆時可能會要求報稅者提供懷孕證明，「與所得稅申報表上要求的任何其他扣除項類似，如果部門要求，報稅者應提供相關醫療紀錄或其他證明文件，以支持其要求的受撫養人扣除額。」

這是美國第11巡迴上訴法院允許喬州限制墮胎的法律生效後，該州有關生育法律的最新變化。這項法律指出，一旦醫生可檢測到胎兒心跳，法律上即可稱其為胚胎，通常是在妊娠約六周左右，甚至早於許多人知道自己懷孕時。

喬州民眾明年申報2022年州稅時，可申請撫養胚胎或胎兒，以抵減3000元。圖為上...
喬州民眾明年申報2022年州稅時，可申請撫養胚胎或胎兒，以抵減3000元。圖為上月喬州心跳法生效後，一名反墮胎的婦女帶著嬰兒走上街頭，為胚胎爭取權利。(美聯社)

喬州新法禁止在檢測到胎兒心跳後進行墮胎，除非是遭強姦、亂倫、母體生命處於危險或胎兒無法存活的「醫療無效」(medical futility)情況。如果懷孕是由強姦或亂倫所導致，則需要提交警方報告才能獲得墮胎許可。

一旦檢測到胎兒心跳，喬州法律允許準媽媽向孩子父親申請子女撫養費以支付懷孕和分娩開銷，並要求州官員在人口普查中將未出生孩子計入喬州人口中。

該法還將「自然人」(natural person)的定義擴大到在任何發育階段的「任何人，包括未出生的孩子」，並授予胚胎或胎兒權利，稱之為「人格」(personhood)條款。

這項2019年由州長坎普(Brian Kemp)簽署的心跳法案，在擱置三年多後直到上個月才生效。許多州機構在該法生效後的幾天內表示，尚未確定應如何實施「人格」規定。

喬州 檢測 墮胎

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