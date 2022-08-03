五大開發項目 促北卡凱瑞市蓬勃發展

(上)凱瑞市中心正在改造(記者王明心╱攝影)，將成為吸引商家進駐的地區(凱瑞官網)。

近日剛入選為美國最富裕城市的北卡凱瑞(Cary)，經三角商業雜誌(TBJ)分析，列出芬頓(Fenton)商業發展區、科技巨頭蘋果 公司、工業開發區、市中心改造，和史詩遊戲(Epic Game)公司等五個進行中的項目，就是替當地帶來爆炸性成長的主因。

凱瑞商會主席Mark Lawson表示，現有幾家先進製造商和生命科學公司表達入駐該市興趣，也有公司想把總部設在此。維克郡經濟發展中心執行主任Michael Haley說，在凱瑞的大公司，如全球最大私資軟體公司SAS、大都會 人壽(MetLife)、農業機械公司John Deere等，都有利凱瑞發展，並推升了該市在科技和先進產業領域享有美名。 (上)Park Overlook正在興建中(記者王明心╱攝影)，預計成為生命科學園區(該區官網)。

這五個發展項目中，芬頓商業發展區因地點靠近高速公路與RDU國際機場 ，吸引許多企業青睞。該區第一階段20萬平方呎的辦公空間已於6月開放，現正進行第二階段的籌畫。

蘋果公司決定在三角科研園區(RTP)建設園區後，又選擇凱瑞為臨時辦公地，員工大量湧入，也引起其他蘋果相關公司的進駐興趣。 史詩遊戲公司買下凱瑞最大的購物商場(上)，正拆除改造成最先進的電子遊戲園區。 (記者王明心╱攝影)

一些先進製造業和生命科學產業也對凱瑞西部和西北部興趣濃厚，包括機場附近的Merritt RDU商業園區和55號高速公路旁的Park Overlook。

改造中的凱瑞市中心也吸引不少公司參觀諮詢，其中也有設立公司總部的潛在機會。Lawson將這些關注歸功於市中心的地點有利於步行，因有些公司正尋找可走路就可以到餐館的位置，加上市中心正在建設的新公園，更提高了該市的吸引力。

另外，開發全球最受歡迎免費遊戲之一「堡壘之夜」(Fortnite)的史詩遊戲公司一年多前以9500萬元買下凱瑞購物商場(Cary Towne Center)，拆除後正改造成總部辦公樓、商業區、酒店，將成為最先進的電子遊戲園區。