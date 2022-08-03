北卡維克郡獲3500萬 解決鴉片藥物氾濫

維克郡獲得超過3500萬美元，幫助受鴉片類藥物氾濫傷害的患者。(維克郡官網)

北卡 維克郡(Wake)將在未來18年獲得超過3500萬元，作為解決鴉片類藥物氾濫問題的經費，去年，該郡有近200人死於鴉片類藥物服用過量。

這項撥款是總經費高達260億的全美鴉片類藥物和解協議的一部分，鴉片類藥物除了嗎啡和海洛因外，還包括羥二氫可待因酮、氫可酮及芬太尼。鴉片類藥物過量傷害，是指使用過多處方和非處方鴉片性藥物所造成的健康傷害。

去年維克郡除了近200人死於鴉片類藥物過量，更有超過1000名急診病人是因使用該類藥物過量就醫，其中546例是使用納洛酮(naloxone)過量，也就是維克郡每10萬居民中就有49.1例使用納洛酮過量，高於該州的39.6例。

郡委員會委員、醫療工作者，和用藥成癮的人或家庭成員2日聚集討論如何利用這筆撥款，解決鴉片類藥物氾濫的問題，初步策略包括治療、支援服務、住房支持、就業 服務、早期干預、過量用藥後應對團隊，以及相關戒毒治療等。

會議後，該郡舉行線上問卷調查，以確定提出策略的優先次序。工作人員將用這些民意結果，加上之前由郡委員會、維克郡過量用藥特別工作組、2023/24行為健康計畫、聯盟健康和社區利益相關者所做的工作，制定方案，再交由郡委員會於9月會議中審批。

正與鴉片類藥物成癮掙扎者，可上網求助：allianceforaction.org，或撥打聯盟健康(Alliance Health)熱線：(800)510-9132。