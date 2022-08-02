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亞特蘭大區出現西尼羅河病毒蚊

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
近日在亞特蘭大三處的蚊子，被檢測出西尼羅河病毒呈陽性。(美聯社)
近日在亞特蘭大三處的蚊子，被檢測出西尼羅河病毒呈陽性。(美聯社)

亞特蘭大市的三處區域，查出攜帶西尼羅河病毒的蚊子。據富頓郡(Fulton)衛生委員會日前表示，檢測陽性的蚊子是在Grant Park、距離Mercedes-Benz體育場一哩多的Washington Park，以及靠近Herman J. Russell West End Academy周圍的亞特蘭大環城步道(Atlanta BeltLine)發現。

根據聯邦疾病預防與控制中心(CDC)，大多數感染該病毒者不會感到不適，大約五分之一的感染者會出現發燒或其他症狀，大約每150名感染者中會有一個人出現重症，甚或送命。

每年7至10月，富頓郡衛生部門工作人員都會設置陷阱，測試蚊子幼蟲，看它們是否含有各類疾病。

根據衛生委員會公告，郡工作人員將每周噴灑一次殺蟲劑，以殺死該地區半哩內的成年蚊子，並持續至少四周。工作人員也會走訪社區，提供有關夜間噴灑殺蟲劑和防蚊安全的訊息。

公衛官員說，一隻蚊子可以在裝滿水的瓶蓋中產下數十顆卵。官員建議居民每周至少一次將房子四周的花盆、有儲水功能的容器或室外的積水倒掉並清理乾淨。

亞特蘭大 檢測 步道

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