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喬州3到12年級里程碑考試 成績回升

【亞特蘭大訊】
喬州教育部門近日公布了2021-2022學年里程碑州考(Georgia Milestones)結果。(美聯社)
喬州教育部門近日公布了2021-2022學年里程碑州考(Georgia Milestones)結果。(美聯社)

喬治亞州教育部門最近公布了2021-2022學年里程碑州考試(Georgia Milestones)結果，學生成績雖仍低於疫情前，但部分成績表現已比去年回升，至於需要多久時間，學生的測試分數可以恢復至疫前則仍是未知數。

喬州里程碑考試是針對3至12年級的學生設置的標準化考試，主要作為衡量教學的重要參考。在疫情期間，共和黨的州督學伍茲(Richard Woods)一直試圖降低該測驗的重要性，甚至要求取消考試，但喬州教育局還是遵從聯邦規定推出該項考試。

2022學年的里程碑考試占全體成績的比率已恢復到20%，考試分數也計入高中的文學、寫作、數學、生物和美國歷史成績。

「雖然這一學年的里程碑考試結果尚未達到疫情前的標準，但顯示了喬州公立學校的學生學習情形正在恢復。」喬州副督學汀布來克(Allison Timberlake)表示。

2019-2020年的州考因為疫情而取消，而2020-2021年參加考試的學生比率因校而異，這也使得是否能有效比較各校或各區近兩年的教學結果受到質疑。

疫情前的2018-2019學年，喬州學生的英語和數學達標率(Proficiency level)大約是43%，也就是說超過43%的學生達到預期標準。而2021-2022學年，喬州里程碑測試結果顯示學生的英語達標率為38%，數學達標率為37%。雖比前一年有所提高，但仍然沒有恢復到疫前水平。

部分專家指出，目前的低分尚不清楚是因為學生學不會，還是因為疫情而沒有機會學。6月份州政府發布的一份教師報告指出，如果沒有給教師時間、資金和精神上的支持，短期內將學生成績恢復到疫情前的水平是不切實際的。

喬州教育部門發言人Meghan Frick表示，喬州已採取措施，積極提供一些學習資源，包括聘請專家來指導學校及政府為課後和暑期項目提供資助等。

喬州州府將使用最新的里程碑考試結果來設定新的教學基準測量值。2021-2022年的里程碑考試結果可以參看：bit.ly/3cXqLEz。(楊欣欣)

喬州 疫情 教育部

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