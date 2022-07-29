泛亞中心30員工控董事會腐敗：壓制異議、欺騙社區

現任CPACS執行長Jung Ha Kim。(記者林昱瑄／攝影)

提供少數及弱勢社群 服務的泛亞社區服務中心(CPACS)近30名員工，26日在辦公室召開記者會，控訴董事會腐敗無作為，且壓制員工、欺騙社區。

該中心在前一日發布給媒體的信件稱，CPACS的董事會辜負了亞裔 、移民 及難民社群。在過去一年內，董事會未能實踐CPACS的精神及使命，反倒體現該中心應打擊的「系統性壓迫」(systemic oppression)。

當天約30名員工手持標語，對於CPACS與CPACS Cosmo社區醫療中心(CCHC)管理不善表達不滿。他們表示，董事會沒能夠發揚其精神與使命，卻盡其所能遏制反對意見，使得他們只能選擇公開該中心管理失當，以及欺騙員工和社區的情況。

CPACS對外事務首席長官Victoria Huynh宣讀公開聲明。(記者林昱瑄／攝影) 員工們手持標語控訴董事會。(記者林昱瑄／攝影)

會中該中心的外部事務官(Chief Officer of External Affairs)維多利亞‧黃(Victoria Huynh)宣讀了員工的公開信；信中提到，2021年5月27日，董事會一致通過由Jung Ha Kim博士擔任CPACS執行長，並在同年7月1日上任。在她的領導下，員工們感受到與先前管理的不同，「對未來抱有希望，受到尊重，並重燃為社區服務的熱忱。」

然而，在近三個月內，三個獨立的法律事務所調查，均披露了在Jung Ha Kim上任前的中心管理階層明顯「專制」、「不誠實且毒化」(dishonesty and toxicity)的領導作風。

信中指出，董事會針對其中一項揭露不法行為的報告，則聘請另一事務所抹黑其調查結果。而董事會議毫無規範和秩序，如有成員質疑流程不合規則，則以組織章程掩蓋。會議紀錄未經董事會同意被擅自改動，以支持對所謂的「雙執行長」組織架構，並捏造從未投票過的董事會動議。

董事會也迅速採取行動，欲將Jung Ha Kim及許多持不同意見的董事會成員免職；而詢問過多財務方面問題或是提出過多意見的員工則遭孤立或威脅的方式被禁言。

CPACS約30名員工召開記者會，指控董事會的不當行為。(記者林昱瑄／攝影)

對此，CPACS員工提出五大訴求：

1，勿解雇或移除Jung Ha Kim作為CPACS執行長的職務。2，成立各自獨立的董事會，完成CPACS和CCHC的分割。3，將CCHC從CPACS的雇主身分識別號碼(EIN)中移除。4，切勿向CCHC轉移任何CPACS的資金、資產、銀行帳戶部門和計畫。5，所有CPACS現任董事會成員辭去職務。

Jung Ha Kim表示，由於調查仍在進行，更多細節目前無法披露，但她說，「今天代表著CPACS的新起點，並進入一個新的階段」。

公開信截至28日中午為止，已有超過500人連署，包括現任及前任員工、志工、社區成員，以及支持者等。信中表示：「我們不會保持沉默。我們將制止惡性循環。」

CPACS成立於1980年，是一家位於喬州亞特蘭大的非營利組織。其宗旨是通過全面的健康和社會服務、技能培訓和宣傳，促進移民、難民和弱勢群體的自給自足並實現公平。該中心資金來源為聯邦政府及慈善資助。

公開信可察看：https://bit.ly/cpacsopenletter。