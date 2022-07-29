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喬州沙凡納港進口激增 貨運量創新高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
沙凡納港在2022財年的貨運量創下歷史新高。(美聯社)
沙凡納港在2022財年的貨運量創下歷史新高。(美聯社)

由於進口激增以及西岸貨運壅塞使更多托運者將貨物改送至東岸等因素，喬州沙凡納港(Savannah)在6月30日剛結束的財年，再度刷新進出口貨運數量的新高紀錄，該碼頭總計處理了近580萬個貨櫃，比前個財年增加了8%。

沙凡納港在一年前，就首度突破處理500萬個貨櫃量紀錄。「這樣的增長量令人震驚」，喬州港務管理局執行董事林奇(Griff Lynch)說。

這座全美第四繁忙的貨運港口在過去一年裡雇用了更多工人，增加了更多設備，且擴大貨櫃放置場容量約25%。

為期七年，耗資9.73億的沙凡納航運通道深化已在在3月完成，這意味著船隻可在非漲潮時運載更多貨物。

儘管努力追加各種人力與設施，直到26日仍有約40艘貨船停泊在該港近海，等待通過沙凡納河並在碼頭卸貨。

與美國其他港口一樣，沙凡納一直在努力應對大量湧進、以貨運運輸的進口貨物。在2020年新冠疫情爆發後，貿易一度低迷，但隨後出現反彈，並在需求飆升下持續繁榮。

林奇表示，過去一年的大幅增長意味著沙凡納現有客戶的客流量增加，再加上西岸港口，包括洛杉磯和加州長灘等地貨物壅堵，托運者因此逐漸將貨物轉運至東岸。

林奇說，與疫情前相比，通過沙凡納的進口量增加了一倍多。該港口5月是有史以來最繁忙的一個月，有近52萬個貨櫃進出碼頭。

林奇預計到今年年底左右，交易量會逐漸減少，「我相信我們已達到頂峰，之後將會開始下降。」

儘管貨櫃胃納量增加，沙凡納港仍設法預防貨櫃在碼頭堆積。去年底，港務局加快了1.5億元的擴建工程，將貨櫃的儲存空間增加了25%。

港務局並持續使用喬州不同地區的四個內陸港埠來臨時儲存貨物，以騰出沙凡納貨櫃碼頭的空間。林奇表示，這些「臨時」(pop-up)貨櫃儲存場預計將繼續營運到2023年。

港務局董事會主席伍藤(Joel Wooten)表示，雖然通貨膨脹意味著港口建設項目的成本增加，但到目前為止似乎並未影響貨運量。

「展望未來，我們認為在六到九個月內，將看到與通膨相關的減緩」，伍藤說。

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