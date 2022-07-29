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台灣夜市9/3-9/4熱鬧登場 2天門票僅5元

記者林昱瑄／綜合報導
2022年台灣夜市9月3日至4日舉辦。(主辦單位提供)
2022年台灣夜市9月3日至4日舉辦。(主辦單位提供)

亞特蘭大台灣同鄉會主辦的台灣夜市，今年將在9月3、4日兩天舉辦，地點更動到眾多亞洲商店群集、位於Duluth大中華超市正對面的停車場，廣闊腹地將使停車更方便。

時間從下午4時開始到晚間9時30分，歡迎到場享受夜市氣氛、正港台灣小吃、各式新奇亞洲商品、活潑的台灣文化表演、並帶下一代尋根訪勝。

兩天門票只收5元。為避免排隊人潮，建議先購買預售票：https://rb.gy/hyv25w。12歲以下兒童及65歲以上長者免費。

現亦接受攤位招商報名：兩天300元，需供電者加100元、押金100元、文化攤一天100元，請洽夜市總召黃鴻展：(404)376-6550。

香港龍舟賽 9/10競技

在因疫情睽違兩年後，亞特蘭大香港龍舟賽將在9月10日重新舉辦，地點在甘斯維爾(Gainesville)的Lake Lanier Olympic Park，本次活動將是第25屆。活動詳情可上網：https://www.dragonboatatlanta.com/。

玉山科技青年獎 即起可申請

於1994年創立的美東南玉山科技青年獎(Young Achiever Award, YAA)，為嘉惠華裔子弟，每年提供多項獎項以表彰11或12年級的優秀高中生。過去28年來，已有超過300位年輕學子獲獎。

今年度YAA的申請已正式展開，截止日期為9月16日，歡迎就讀11年級至12年級，具領導能力、成績優秀、品德端正、服務傑出、或擁有特殊才藝、體育技能等的華裔學生申請。得獎名單將於10月上旬公布，並於11月的玉山年會中舉行頒獎。

申請細節請上網：https://bit.ly/3PJkDy2。線上申請：https://reurl.cc/4pRAv3

亞特蘭大 香港 華裔

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