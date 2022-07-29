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北卡獲7.8億經費 治理飲水、廢水 包括140個建設項目

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡飲用水和廢水基礎設施資金在全州的分布情況。(州長臉書)
北卡飲用水和廢水基礎設施資金在全州的分布情況。(州長臉書)

北卡州政府27日宣布，該州將取得創紀錄的7億8940萬元基礎設施資金，用於支付全州385個有關處理飲用水和廢水的專案，其中包括140個建設項目。

州長庫伯(Roy Cooper)表示，清潔的飲用水對於健康的家庭、繁榮的社區和企業十分重要。美國救援計畫(American Rescue Plan)提供的歷史性資金援助將協助北卡的經濟增長，改善社區用水清潔。

北卡環境品質部(Dept. of Environmental Quality)收到了北卡100個郡中94個郡達700多份的專案申請，此次基礎設施資金由水利基礎設施管理局(State Water Infrastructure Authority)批准，資金主要來自美國救援計畫法案以及北卡2022至2023年預算撥款。

北卡水利基礎設施管理局是一個獨立機構，主要負責對北卡用水和廢水基礎設施項目發放來自聯邦和州的資金。其他職責還包括規畫北卡水利基礎設施、建議現有貸款和捐款的最佳分配，並審查水利措施。

在所有獲資助的方案中，維克郡(Wake)的Sanford、Fuquay-Varina和Holly Springs三鎮將共同獲得5500萬元，用以擴建Sanford的水質過濾設施。

北卡 貸款 預算

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