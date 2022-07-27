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北卡洛麗中文學校夏令營 台灣主題受歡迎

記者王明心／北卡羅來納州報導
夏令營每天從跳晨操竹竿舞開始(上圖，陳翰儀提供)，成果展從舞龍開始。(記者王明心／攝影)
夏令營每天從跳晨操竹竿舞開始(上圖，陳翰儀提供)，成果展從舞龍開始。(記者王明心／攝影)

北卡洛麗中文學校(RCLS)上周在洛麗華人基督教會(RCCC)舉行夏令營，從班級名稱、課程設計、伙食安排，都圍繞著台灣為主題。

今年中華民國台灣僑委會沒有遴派舞蹈和扯鈴老師參與，夏令營改由該校舞蹈班和扯鈴的校友擔綱，也因此格外顯現世代傳承的特色。

過去兩年因疫情停辦了夏令營，今年再度出發。校長兼營主任陳翰儀表示，此次營隊特色是教師年輕化和全面以台灣為主題。

今年師資以年輕為主，她感謝老師花了許多時間備課，讓與會的不同年齡學員，能夠深入講解台灣節慶文化，此外，課程內容多樣活潑，學童反應熱烈，教師維持課堂秩序也比較費力。

夏令營今年主題是推廣台灣文化。往年夏令營班級名稱都是以龍、鳳、虎、熊貓命名，今年改為台灣水果，5至6歲孩童是蓮霧班，7至9歲是芒果班，10至12歲鳳梨班，13至15歲釋迦班。

課程內容圍繞台灣節慶，包括除夕、春節、元宵、清明節、 端午節、中秋節、冬至等。每天的午餐和點心也台味十足，包括潤餅、肉粽和果凍粽、滷肉飯、鳳梨蛋炒飯、飯糰、台式義大利麵、紅龜粿等，由陳翰儀主廚，幹部和家長義工幫忙切洗收拾。

陳翰儀說，雖然這個方式比外包辛苦，但可讓學員品嘗到真正台灣味，又能與節慶介紹搭配，既節省成本又兼顧營養。

夏令營每天從跳晨操竹竿舞開始，接著各班分別進行節慶介紹、書法、美勞、民俗技藝、民俗舞蹈、中國結、象棋、童玩等。每一班都有烹飪課，大家學做車輪餅、發糕、餃子、湯圓、珍珠奶茶等台灣小吃。

該營於22日舉行結業成果展，除了靜態呈現學習成品外，全體學員也穿上夏令營的特製T恤，向家長展現學到的舞蹈和扯鈴技藝。

學員依年齡分為(左起順時針) 蓮霧班、芒果班、鳳梨班、釋迦班。(記者王明心／攝影...
學員依年齡分為(左起順時針) 蓮霧班、芒果班、鳳梨班、釋迦班。(記者王明心／攝影)

教舞蹈的高瑞琪(Isabel Kao)五歲開始到該校舞蹈班學習，後又在其他舞團學舞十年。她說從小到大經歷的不同老師和教法都成為她的教學資源。朱良臹(Matthew Chu)八歲就參加該校扯鈴班，哥哥晉升為扯鈴班老師後，他也當了助教。他這次在夏令營獨挑大樑，覺得既是挑戰也是訓練。

該營還推出享用台式點心的親子下午茶，首次參加營會的芬莉(Macy Finley)說，這五天的活動不但使她更了解和欣賞台灣文化，更對重視家庭的傳統非常喜愛。

陳翰儀感謝所有學員和家長的參與、老師助教和義工的付出、萬自弘協助申請場地、教會提供場地、大亞洲超市贊助200元菜錢。

夏令營的午餐和點心包括潤餅、粽子、綠豆薏仁湯、水餃、涼麵、滷肉飯等。(記者王明心...
夏令營的午餐和點心包括潤餅、粽子、綠豆薏仁湯、水餃、涼麵、滷肉飯等。(記者王明心／攝影)

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