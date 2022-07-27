我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

記者王明心／北卡羅來納州報導
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)
凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

房地產網站Home Snacks根據貧困居民數量、收入等級和失業人口比例等因素，選出美國前10名最富裕的城市，北卡凱瑞(Cary)以良好居住環境、高薪，和舒適生活高居第一名，也是美東南區唯一上榜的城市。

前十名中，科羅拉多州Centennial排名第二，德州達拉斯郊區的Frisco則名列第三。前十名中，德州占了三個名額，加州及堪薩斯州則各占兩個。

該網站使用2016年至2020年美國人口普查社區調查(U.S. Census 2016-2020 American Community Survey)的資料，對美國306個人口超過10萬的城市，以貧困居民人數、收入排名、失業人口的百分比等三個類別進行分析。

去年排名第五，今年晉升冠軍的凱瑞市，擁有16萬9177名居民，收入中位數為10萬7463元，失業率3.3%。

該報告指出，凱瑞是洛麗城外的一片完美小天堂，地方不大，但人們的銀行帳戶金額高，家庭收入在全州排名第三。此外，該市環境舒適安全，是養育孩子的好地方，且工作機會多，只有3.26%的居民沒有工作，而犯罪率低，也讓當地街道少見警察身影。

完整名單可查看：bit.ly/3Bicso5。

德州 警察 人口普查

上一則

費郡公校3.5萬台筆電遭竊 倉庫職員被捕

下一則

國會暴亂毆打警察 華府男判關63個月

延伸閱讀

北卡半數郡縣 列新冠傳染高風險

北卡半數郡縣 列新冠傳染高風險
追悼安倍晉三降半旗 北卡人開始關注相關規定

追悼安倍晉三降半旗 北卡人開始關注相關規定
24小時服務 北卡988自殺防治熱線上路

24小時服務 北卡988自殺防治熱線上路
全美最佳經商州 北卡首摘冠 州長歸功人民高素質

全美最佳經商州 北卡首摘冠 州長歸功人民高素質
凱瑞市議員劉廣亞 宣布角逐北卡州眾議員

凱瑞市議員劉廣亞 宣布角逐北卡州眾議員
北卡佛光山「2022全球復蔬」公益路跑 18日起登場

北卡佛光山「2022全球復蔬」公益路跑 18日起登場

熱門新聞

年僅29歲的桑妮雅.康遭前夫槍殺。(GoFundme網站截圖)

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

2022-07-25 13:07
佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

2022-07-23 21:45
聖安東尼奧「美景山」好區一處單間公寓，是加建後屋，頗受矚目 。(Craigslist)

好區後院搭屋 租學生省事又好賺

2022-07-25 02:00
亞歷山卓市河濱有「水上計程車」，可直達華府的河濱公園，交通便利，也是旅遊熱門體驗項目之一。（記者張筠╱攝影）

全美最佳旅遊城 南卡查爾斯頓拿第一

2022-07-23 10:56
伊大警局提醒國際學生留意詐騙。(UIPD臉書)

電信詐騙入侵伊大 2中國生失金15萬

2022-07-22 12:53
奧斯汀一家長照中心的失憶症患者去世，家人認為是被螞蟻咬到的後遺症導致。示意圖。(Image by Alexas_Fotos from Pixabay)

失憶症長者疑遭螞蟻咬死 家屬告長照中心

2022-07-19 14:26

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間