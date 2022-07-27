舒適、高薪、犯罪率低…北卡凱瑞登全美最富裕城

凱瑞有大城市的富裕和便利，但依然保存閒適的南方小鎮風情。(記者王明心／攝影)

房地產網站Home Snacks根據貧困居民數量、收入等級和失業人口比例等因素，選出美國前10名最富裕的城市，北卡凱瑞(Cary)以良好居住環境、高薪，和舒適生活高居第一名，也是美東南區唯一上榜的城市。

前十名中，科羅拉多州Centennial排名第二，德州 達拉斯郊區的Frisco則名列第三。前十名中，德州占了三個名額，加州及堪薩斯州則各占兩個。

該網站使用2016年至2020年美國人口普查 社區調查(U.S. Census 2016-2020 American Community Survey)的資料，對美國306個人口超過10萬的城市，以貧困居民人數、收入排名、失業人口的百分比等三個類別進行分析。

去年排名第五，今年晉升冠軍的凱瑞市，擁有16萬9177名居民，收入中位數為10萬7463元，失業率3.3%。

該報告指出，凱瑞是洛麗城外的一片完美小天堂，地方不大，但人們的銀行帳戶金額高，家庭收入在全州排名第三。此外，該市環境舒適安全，是養育孩子的好地方，且工作機會多，只有3.26%的居民沒有工作，而犯罪率低，也讓當地街道少見警察 身影。

完整名單可查看：bit.ly/3Bicso5。