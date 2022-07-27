現代建電動車廠 喬州金援18億

現代汽車集團將獲得喬州18億援助，以興建電動車廠。(美聯社)

根據最新披露的喬治亞州與現代汽車 集團(Hyundai Motor Group)共同簽署的協議，喬州 州府及地方政府將提供現代汽車達18億元的稅收減免和其他獎勵經費，換取該公司在沙凡納(Savannah)附近建造第一座位於美國的電動車廠。

該交易要求現代在該廠投資 55億並雇用8100名工人，平均工資為5萬8105元。這是喬州歷史上最大的經濟發展交易。

「此投資案不僅確保了喬州轉型為電動車先驅的地位，且還將確保全州成千上萬的人從未來的工作中受益，」該州經濟發展署署長威爾遜(Pat Wilson)在一份聲明做了上述表示。

現代高管和州長坎普(Brian Kemp)於5月宣布此項交易，並在位於布來恩郡(Bryan)、占地2900畝的場地上舉行了香檳酒會。現代計畫於明年動工建廠，到2025年預計年產30萬輛汽車。新工廠還將生產汽車電池。

現代的獎勵計畫比喬州承諾給Rivian的高出約3億元。這相當於喬州和沙凡納地區的四個郡將為現代創造的每個工作提供約22萬8000元援助。

喬州官員堅稱這是項值得的投資。威爾遜表示，現代新廠的工資預計將在10年內達到47億元。零件供應商預計將在該州創造數千個額外工作。

但Good Jobs First的執行董事勒羅伊(Greg LeRoy)表示，18億元獎勵金額應是美國各州向車廠承諾補貼計畫中，很難打破的最高額度，該組織對私營公司獲得此補貼持懷疑態度。

「本質上非常冒險，」勒羅伊說，「因為你在一家公司和一家設施上投入了大量資金。」

地方政府則將為現代提供超過4.72億元的財產稅減免，不過現代將從2023年起的26年內支付超過3.57億元的稅收替代款。

該公司還將獲得超過2.12億元的州所得稅抵免，等於五年內每份工作可免稅5250元。

州和地方政府花費了8600萬購買了該廠區。該州將花費2億元用於道路建設和改善，另還有5000萬元用於資助建設、機械和設備。建築材料和機械費用的銷售稅免稅額估計為3.96億元。

喬州官員表示，到2031年底，現代及其供應商必須履行其投資55億並創造8100個工作的承諾的80%；並維持這些工作到2048年。若未達要求，將要求現代償還部分獎勵經費。