涉處理失業金不公 美國銀行遭罰2.25億

因為處理消費者失業救濟金的「不公平和欺騙性行為」，總部位於北卡 夏樂市的美國銀行(Bank of America, BoA)遭罰款2.25億元，其中包括了貨幣監管局(OCC)罰1.25億元以及美國消費者金融保護局(CFPB)罰1億元。

根據OCC的新聞稿，BoA在疫情 嚴重時拒絕這些持有失業救濟金預付卡的用戶使用其資金，讓這些弱勢消費者無法以有效方式來補救其經濟危機，故處分高額罰款。CFPB則指責BoA「在疫情嚴重時搞砸了失業救濟金的發放」。CFPB在一份聲明中說，BoA以一個錯誤的欺詐檢測程序自動並非法地凍結了客戶賬戶，下令該行支付1億元的民事罰款，並賠償權益受損的消費者。

據聯邦監管機構稱，這些違規行為與失業保險和其他公共福利付款的不安全或不健全的預付卡分配計畫有關。BoA管理了包括北卡、南卡在內12個州的失業救濟金預付卡計畫。

BoA對此則回應，該行「使政府成功地向1400多萬人發放了超過2500億元的疫情失業救濟金」；並表示，總體而言，BoA所發放的疫情救濟金比任何其他銀行都多。

消息傳出後，BoA的股價 一度下跌2.4%至30.10元，今年以來該公司股價已下跌32%。