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北卡半數郡縣 列新冠傳染高風險

記者王政賢／北卡羅來納州報導

根據聯邦疾病預防控制中心(CDC)的數據，新的BA.5變異株造成北卡疫情激增，上周有九個郡的傳播風險從中度轉變為高度，使高風險郡累計已達50個，占全州全部郡縣數的一半。CDC建議，這些郡的民眾無論是否接種疫苗，都應在室內公共場所配戴口罩。

CDC透過匯總有關COVID傳播、住院人數和醫院容量的數據來計算風險等級。

州長庫柏(Roy Cooper)在日前的新聞稿中提出指導方針，建議居住在高風險地區以及患有嚴重疾病風險高的民眾避免不必要的室內活動，並應與醫生事先討論萬一檢測陽性時的治療計畫。高風險民眾的親屬及友人最好在與其見面前先進行檢測。他並宣導州民在家中儲備快速檢測劑，擬定生病時尋求藥物的計畫，並在擁擠的室內戴上口罩。

BA.5無疑比今夏稍早時占主導地位的變異珠更具傳染性。一項研究估計，它的傳染性是先前變異株的1.4倍，且還易於避過疫苗接種和過去感染的免疫力。

夏樂橄欖樹基金會醫生曾廣斌指出，FDA專家委員會在研究輝瑞(Pfizer)和Mordana提供的雙價新冠疫苗(Bivalent versions)的初步臨臨床資料後，建議今年冬季使用含針對Omicron變異病毒和原始新冠病毒的雙價疫苗作為加強劑以保護群體。

初步臨床資料顯示，此一雙價新冠疫苗，能誘發較強的中和抗體反應，而且對原始病毒株、Alpha、Beta、Delta及Omicron等變異株均有效，但仍需要較大樣本來證實。

疫苗 檢測 CDC

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