全美10大求職市 東南7城上榜

美國理財網站MoneyGeek日前就全美75個勞動人口超過50萬人的城市,列出最適合求職的城市(top US cities for job seekers)。美國東南區多達七個城市入榜前十,包括佛州 的北港(North Port)居首,傑克森維爾、奧蘭多位居第三、第四;田納西州 納許維爾及喬治亞州亞特蘭大排名第六及第七;北卡洛麗第八;佛州坦帕第九。

網站表示,2022年6月的失業率為3.6%,相當於疫情流行開始前的失業率。現在是求職者的市場,可能會因此激勵一些人冒著經濟風險搬到一個新的州或城市。

該報告根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的資料和美國住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development)數據,分析了美國75個最大城市過去12個月和過去3年的就業 增長、每小時工資增長、失業率、勞動力規模、住房負擔能力(平均月工資/月租金比率),並逐一列出了排名,其中前兩項以是雙加權計算(22%),其他因素各占11%。

報告指出,前十個最適合求職者的城市有令人印象深刻的工作和工資增長、較低的工作競爭和可負擔得起的房價,這也意味著它們提供了穩定的就業機會和低成本的生活。

完整報告可查看:bit.ly/3yZpVyc。