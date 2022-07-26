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擱置3年 喬州心跳法即起生效 測到胎兒心跳即不准墮胎

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州心跳法案遭擱置三年多後於20日生效。圖為當日下午位於亞城都會區一家墮胎診所空無一人的手術室。(美聯社)
喬治亞州心跳法案遭擱置三年多後於20日生效。圖為當日下午位於亞城都會區一家墮胎診所空無一人的手術室。(美聯社)

聯邦法院20日裁定，喬治亞州2019年的禁墮胎法可在聯邦最高法院廢除近半世紀的羅訴韋德案(Roe v. Wade)後立即生效。

該法禁止絕大多數在檢測到胎兒心跳(通常在懷孕六周左右)之後的墮胎。被稱為「心跳法案」的喬州此法，先前已遭擱置了三年多。

當日下午，原本一些正在喬州手術室等待墮胎的婦女，臨時被告知墮胎在喬州不再合法而被迫返家。

除了仍具爭議的路易斯安納州外，目前深南(Deep South)各州對待墮胎的態度均是非法或受到嚴格限制的，懷孕六周以上的患者可能會被轉診到佛州、北卡甚至更遠的診所。

喬州反墮胎法指出，若婦女提交警方報告，證明是強姦或亂倫造成懷孕，可允許墮胎。它還允許若母體生命處於危險或嚴重醫療狀況導致胎兒無法生存時，可進行後期墮胎。

在路易斯安納州，一名州法官21日裁定該州的三個墮胎診所可繼續營運。數周以來，該州墮胎是否合法一直搖擺不定，自最高法院6月作出裁決以來，該州幾乎完全禁止墮胎的法令已兩次生效、兩次喊停。

喬州是對墮胎實行全面限制的最嚴格的州之一。在6月最高法院廢除羅訴韋德案後，沙凡納一家墮胎診所已經關閉。而在20日之前，全國墮胎聯合會(National Abortion Federatio)列出該州尚有十家提供墮胎手術的診所。

位於Brookhaven的Women's Health Center墮胎診所執行主任傑克遜(Kwajalein Jackson)說，該診所每周進行150到200次墮胎。最近幾周東南部其他州實施了新的墮胎限制後，數字出現上升。但在亞特蘭大經營墮胎診所的Carafem集團首席營運長格蘭特(Melissa Grant)說，在羅訴韋德案被廢止後，該診所已取消逾75次懷孕超過六周的女性預約手術。

喬州紀錄顯示，2021年該州進行了約3萬5000次墮胎。

墮胎權支持者表示，會試圖將有需要的喬州婦女推薦到適合的地方，如果她們在他州有親友支持，最為理想。

反墮胎的團體也加緊回應。反墮胎活動人士Suzanne Guy說，希望宗教團體在此時能「長期」提供婦女支持。

在瑪瑞埃塔(Marietta)的聖約瑟夫天主教堂，近日尋求協助的孕婦增加。教會人士Keri Ninness說，近期教會對尿布和食物的需求大增，預期會有更多的母親需要嬰兒床、哺乳顧問，甚至是庇護所。

聯邦最高法院6月推翻羅訴韋德案。圖為6月24日維護墮胎權人士在亞特蘭大市區示威抗...
聯邦最高法院6月推翻羅訴韋德案。圖為6月24日維護墮胎權人士在亞特蘭大市區示威抗議。(美聯社)

墮胎 喬州 手術

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