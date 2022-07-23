德桑提斯：中國企業狂買佛州農地「是個大問題」

佛州州長德桑提斯說，中國在佛州大量購入農地，可能帶來一些問題。(路透)

被視為共和黨保守派大將的佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)22日在福斯新聞(Fox News)節目「英格拉姆視角」(The Ingraham Angle)上表示，中國企業在美大舉購買土地，包括他眼皮下的佛州「是個大問題」；德桑提斯在節目上承諾，佛州不會放任此事不管。

在當天的節目上，主持人勞拉‧英格拉姆(Laura Ingraham)說，中國企業大舉在美國購買房產及農地，在佛州也不例外，已引起愈來愈多關注；對此，代表共和黨參選總統的呼聲僅次於川普的德桑提斯表示，這「是個大問題」。

德桑提斯說：「我認為不應該讓他們得逞，這當中的問題在於，這些企業都與中國共產黨有瓜葛，他們真正在做些什麼事情，並不總是光明磊落的，因此我覺得這是個大問題。」

德桑提斯有意參選2024總統的共和黨初選，聲勢急追川普，觀察人士指，因此德桑提斯的各種政治立場都值得注意，尤其是中國事務。

德桑提斯以佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)禁止孔子學院進駐該市高等學府，以阻止中共 的潛在外宣影響為例，表示他會致力於切斷伸進陽光之州的流氓政權的影響觸角，例如中國共產黨。

德桑提斯表示，州政府接下來可能將在下個會期時，與議會討論退休養老基金的投資，這項法案可能就會與中共有關；德桑提斯的意思，可能是會阻止基金直接甚或間接投資中企、特別是與中共有關聯的中企。

德桑提斯說：「我們做的事情可能未必算是很多，但是我們希望能夠確保切斷(與中共)的瓜葛，我們不能為我們的頭號對手注資。」

這已非德桑提斯首次談及中共影響；佛州通過有爭議的「父母教育權利法案」(Parental Rights in Education Bill)，招致迪士尼(Disney)表態反對後，德桑提斯則反擊迪士尼屈從中共，還在電影「花木蘭」中，對壓迫新疆民眾的主使者表示感謝。

當天的訪談中，英格拉姆也問及近日結束的一系列國會暴動事件聽證會；對此德桑提斯表示，美國民眾的生計陷入麻煩，是大家首要關注的問題，而聽證會卻是在「轉移拜登政府的問題」，這是「不會發生效果的」。