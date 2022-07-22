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追悼安倍晉三降半旗 北卡人開始關注相關規定

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡政府對美國國旗和北卡州旗的升降，有詳細規定。(記者王明心／攝影)
北卡政府對美國國旗和北卡州旗的升降，有詳細規定。(記者王明心／攝影)

為對遇刺身亡的日本前首相安倍晉三表達追悼，北卡州長庫伯(Roy Cooper)下令全州州立設施的美國國旗和北卡州旗均降半旗五日。此舉也讓許多民眾關注該州的降旗相關規定。

根據北卡政府規定，一般只有從日出到日落，在州建築物前才會懸掛北卡州旗。如要達到愛國精神效果，只要晚上有適當照明設施，國旗和州旗可以24小時不間斷地懸掛。兩者應每天飄揚，尤其是在州假日和聯邦假日。

只有總統和州長可以下令降半旗。根據「美國國旗法典」第4章第7節，國旗只能在特定日子，或總統或州長指示下，降下半旗。北卡州長可在某些節日下令北卡降半旗，包括5月15日的和平軍官紀念日(Peace Officers Memorial Day)、5月最後一周周一的國殤日(Memorial Day)，但旗子要在中午時升滿、9月11日的愛國者日(Patriot Day)、10月第一個周日的消防員紀念日(National Firefighters Memorial Day)、12月7日的珍珠港日(Pearl Harbor Day)。

當國旗降半旗時，北卡州旗也須在同時間降半旗，不能有國旗降半旗，州旗卻升滿的情形。降半旗時，旗子應先升到桿頂片刻，再降至半旗的位置。在收降旗子之前，應再度升至桿頂，再行降下。當州旗與國旗掛在同一升降索上時，州旗應始終在國旗下。

北卡 安倍 日本

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