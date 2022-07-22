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北卡洛麗-杜倫機場 航班取消率全美第4

記者王明心／北卡羅來納州報導
取消航班最多機場。
取消航班最多機場。

北卡洛麗-杜倫國際機場(RDU)是今夏美國航班取消最嚴重的機場之一，至今已有超過10萬次航班取消，在全美排名第四。夏樂道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas)也排在航班取消率第十名，延誤率則居第七。

美國有線電視新聞網(CNN)根據航班跟蹤網站FlightAware的數據分析指出，紐約的紐華克(Newark)和拉瓜迪亞(LaGuardia)機場是美國航班取消次數最多的前兩名，華府的雷根國家機場(Reagan National)居第三，三角地區的RDU機場居第四名，夏樂道格拉斯機場是第10名。而至於延誤率、佛州三個機場都上榜前十，夏樂道格拉斯機場第七名。

今夏10大航班延誤率最高機場。
今夏10大航班延誤率最高機場。

至於造成這個現象的原因，RDU媒體關係總監Stephanie Hawco接受電視台WRAL採訪時表示，航空公司和空中交通管制機構人手不足、航班安排、惡劣天氣等因素，都會造成班機延誤及取消。美國聯邦航空管理局將責任歸咎於航空公司的人員配備問題，交通部長布蒂吉格(Pete Buttigieg)表示，他希望航空公司能做得更好。

機場 佛州 華府

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