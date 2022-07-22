喬州4郡放棄數億元稅收 迎接現代電動車廠

5月時，現代汽車宣布將在喬州布來恩郡建造該公司在美國的第一家電動車廠。圖為位於Ellabell的該廠預定地，立起了歡迎該廠到來的布條。(美聯社)

代表喬治亞州東南部四個郡的地區性經濟發展機構表示，該組織與喬州 官員合作招募現代汽車 集團(Hyundai Motor Group)，準備在沙凡納(Savannah)附近建造價值55億元電動車 廠的計畫，日前已就四郡將放棄數億稅收，以換取現代汽車進駐創造至少8100個就業機會方面達成協議。

至於有關稅收減免和其他獎勵措施的細節，則預期近期內才會公布。

共和黨州長坎普(Bryan Kemp)稱，此投資案是喬州史上最大的經濟發展交易，該案於5月在布來恩郡(Bryan)宣布，現代汽車計畫在該郡建造該公司在美國的第一家電動車廠。該廠計畫自明年開始動工，2025年開始營運，每年可生產多達30萬輛汽車。

州府官員表示，該激勵計畫將會類似於給予Rivian車廠的15億元稅收減免和支出。Rivian計畫在亞特蘭大東郊建立一個電動車廠。

Rivian獎勵方案中最重要的一項是地方政府在25年內免除其7億元財產稅。Rivian則同意從2023年開始支付3億元替代稅款。

沙凡納港-16號州際公路聯合發展局(The Savannah Harbor-Interstate 16 Corridor Joint Development Authority)於19日投票決定如何分享現代汽車的替代稅款，但並未公布預計豁免的稅收或現代汽車將支付的金額。

沙凡納經濟發展局(Savannah Economic Development Authority)負責人Trip Tollison表示，布來恩、布洛克(Bulloch)、查塔姆(Chatham)和埃芬漢郡(Effingham)仍必須批准收入分享的細節進行協商。

他說，布來恩郡將獲得大部分資金，但其他郡也將分享收入，因為這些郡也投入了資金購買土地和修建道路，也將自該筆交易中獲取利潤。

現代汽車取得的主要福利是減免價值約2.13億元的所得稅。這是基於其為喬州最大的開發案所提供的五年內每個工作5250元的信用額度。

現代汽車還可能從機械和建築材料的銷售稅豁免中省下數億元。

州和地方官員已花費6100萬元購買了 位於布來恩郡的2200畝土地用於此案。該合作夥伴後來又購買了700畝地，但並未透露額外的土地成本。當局19日批准了一份價值6570萬的合同，用於清理土地，另外還批准了一項設計入口道路的合同。

現代汽車集團的另一子公司起亞(Kia)位於亞城西南部西點(West Point)的工廠則已獲得了超過4.5億元的獎勵。

另外，喬州已向SK Innovation承諾提供3億元的獎勵，以資助該公司在亞城東北部建設價值26億、擁有2600名員工的電池廠。