喬州4郡放棄數億元稅收 迎接現代電動車廠
代表喬治亞州東南部四個郡的地區性經濟發展機構表示，該組織與喬州官員合作招募現代汽車集團(Hyundai Motor Group)，準備在沙凡納(Savannah)附近建造價值55億元電動車廠的計畫，日前已就四郡將放棄數億稅收，以換取現代汽車進駐創造至少8100個就業機會方面達成協議。
至於有關稅收減免和其他獎勵措施的細節，則預期近期內才會公布。
共和黨州長坎普(Bryan Kemp)稱，此投資案是喬州史上最大的經濟發展交易，該案於5月在布來恩郡(Bryan)宣布，現代汽車計畫在該郡建造該公司在美國的第一家電動車廠。該廠計畫自明年開始動工，2025年開始營運，每年可生產多達30萬輛汽車。
州府官員表示，該激勵計畫將會類似於給予Rivian車廠的15億元稅收減免和支出。Rivian計畫在亞特蘭大東郊建立一個電動車廠。
Rivian獎勵方案中最重要的一項是地方政府在25年內免除其7億元財產稅。Rivian則同意從2023年開始支付3億元替代稅款。
沙凡納港-16號州際公路聯合發展局(The Savannah Harbor-Interstate 16 Corridor Joint Development Authority)於19日投票決定如何分享現代汽車的替代稅款，但並未公布預計豁免的稅收或現代汽車將支付的金額。
沙凡納經濟發展局(Savannah Economic Development Authority)負責人Trip Tollison表示，布來恩、布洛克(Bulloch)、查塔姆(Chatham)和埃芬漢郡(Effingham)仍必須批准收入分享的細節進行協商。
他說，布來恩郡將獲得大部分資金，但其他郡也將分享收入，因為這些郡也投入了資金購買土地和修建道路，也將自該筆交易中獲取利潤。
現代汽車取得的主要福利是減免價值約2.13億元的所得稅。這是基於其為喬州最大的開發案所提供的五年內每個工作5250元的信用額度。
現代汽車還可能從機械和建築材料的銷售稅豁免中省下數億元。
州和地方官員已花費6100萬元購買了 位於布來恩郡的2200畝土地用於此案。該合作夥伴後來又購買了700畝地，但並未透露額外的土地成本。當局19日批准了一份價值6570萬的合同，用於清理土地，另外還批准了一項設計入口道路的合同。
現代汽車集團的另一子公司起亞(Kia)位於亞城西南部西點(West Point)的工廠則已獲得了超過4.5億元的獎勵。
另外，喬州已向SK Innovation承諾提供3億元的獎勵，以資助該公司在亞城東北部建設價值26億、擁有2600名員工的電池廠。
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