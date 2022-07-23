AARP 為在美亞裔企業舉辦夏季抽獎慶祝活動

聚焦為50歲以上在美亞裔小企業負責人舉辦的抽獎活動。(AARP提供)

AARP樂齡會正與GYFTING公司合作，為50歲及以上的在美亞裔 擁有的小企業舉辦慶祝活動。夏季抽獎活動從7月18日至8月1日，參加者有機會贏得AARP樂齡會與GYFTING聯名禮品盒，其中所有禮品都是來自在美亞裔家族企業品牌的勵志產品，包括Amrita Foods、AshaPops、Soup Queens、Wing on Wo & Co和Yumei Bakery。

分管AARP樂齡會多元化公平與包容、在美亞裔和太平洋島民受眾戰略辦公室的副總裁Daphne Kwok指出，隨著越來越多50歲及以上的成年人尋求創業機會，AARP樂齡會很自豪地慶祝和提升在美亞裔擁有的企業的成功。」

他表示，亞裔企業家的力量和決心證明，50歲以後的生活依然是有意義且富裕的。

據AARP樂齡會介紹，這次與該社團一起聯名策劃禮品盒夏季抽獎活動的GYFTING，是一家專門推出多元化、包容性品牌產品的公司。

AshaPops的聯合創始人Asha Farswani說：「我的兒子和聯合創始人Jai很欣賞我帶來的洞察力、耐心和直覺，這要歸功於我所有的生活經歷。」他還說：「創辦一家公司讓我能夠發揮我的創造力，讓我保持精神活躍，並讓我回饋我們的社區。年齡不是障礙。在我臨近70歲時，我感覺我開展了第二次的生命，這讓我高興得無以復加。」

要了解更多信息，並有機會贏取免費的AARP樂齡會與GYFTING聯名禮品盒，可在8月1日前瀏覽：gyfting.co/pages/aarp免費獲得抽獎機會。獲獎者將透過隨機抽籤選出。GYFTING將在8月15日前聯絡獲獎者並郵寄AARP樂齡會與GYFTING聯名禮品盒。

AARP樂齡會多年來致力於讓50歲以上人群有權選擇自己的晚年生活方式，為美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP樂齡會在全美擁有近3800萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。AARP樂齡會還出版全美發行量最大的出版物：AARP樂齡會雜誌和AARP樂齡會公告。要瞭解更多資訊，可瀏覽： www.aarp.org或在Facebook和Twitter上關注@AARP、@AARPadvocates和@AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。