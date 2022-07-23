新冠疫情忍了三年 快去看牙吧 鈦金牙科診所提供專業植牙、矯正與牙周治療

擁有牙齒植牙和牙周病專業執照的尹醫師(James Yoon)。(鈦金牙科提供)

自從新冠病毒疫情發生以來，許多人為避免感染，盡量減少各類外出活動，其中包括身體檢查、看牙醫洗牙等等，許多人忍了兩三年沒有檢查牙齒。但是，牙口好，身體才會更健康長壽，現在是時候安排牙齒檢查、洗牙、牙周病治療、植牙和牙齒矯正等問題。位於亞城亞裔聚集Duluth市商區的鈦金牙科診所(Titanium Dental Implants And Periodontics，由牙齒專科尹醫師(James Yoon)主理，為病患提供專業植牙和牙周治療的服務。

鈦金牙科位於I-85的右側，位於喬治亞州 Duluth的103出口，介於大中華超市和百佳超市之間。有許多受過良好訓練的，友好的，講中文的牙科助手。目前鈦金牙科除了診所之外，還在百佳超市(Jusgo Supermarket)內提供免費的信息亭，由華裔牙科助理幫助解答有關服務的任何問題，並安排預約門診。

尹醫師擁有植牙專科碩士學位及喬治亞州專業認證的牙齦手術 專家，他先在喬治亞醫學 院(Medical College of Georgia, MCG)攻讀牙醫學位，2012年牙科學校畢業後，以三年時間在俄勒岡州波特蘭攻讀牙周病學專業，他也是班上唯一一位同時攻讀和完成牙周病學碩士學位(MS)的學生。以下是他答覆通常病患會諮詢的問題：

★什麼是普通牙醫？

普通牙醫是從牙科學校畢業的人們，提供定期的牙醫服務，如清潔、補牙和根管治療等。95%的牙醫屬於這類的普通牙醫類別。

★什麼是牙周病專家？

牙周病專家是牙科專家，在牙科學校畢業之後還得進行三年的住院醫師培訓，成為牙周病和牙種植的專家。不到5%的牙醫屬於牙周病專家類別。

★牙周病患者可獲什麼不同治療？

普通牙醫和牙周專科醫師在提供植牙服務方面的培訓水平，存在巨大差異。只有牙周病專科醫師對牙科種植服務的所有適當技術、風險和管理有深入的了解。在鈦金牙科診所，我們所有的牙科植入物均由牙周專科醫師學會認證的牙周醫生尹醫生執行，以確保植入物可持續一生，這就是為什麼我們鈦金是該地區唯一一家為我們的植入物，提供終身保證的牙科診所。

★如何選擇技巧最好的植牙醫生？

植牙是缺失牙齒的絕佳替代品，可幫助人們咀嚼食物，並再次為牙齒的天然外觀提供機會。有許多普通科牙醫提供植牙服務，但只有牙周病專家有三年的住院學校培訓，才能為您提供最好的護理質量。尹醫師是一名經過認證的牙周病專家和種植專家，他執行了數千次牙科植入手術。

★信任度

首先，必須確保您選擇的牙醫在社區中值得信賴，因為並非所有牙醫都提供相同水平的技能和護理。在安排預約之前，檢查辦公室是否有良好的信息網站和良好的在線Google評論。

★便捷性

鈦金牙科有華裔助理可幫忙中文即席翻譯，而且上班族也不用擔心看牙得請假的問題，因為該診所開放周日預約門診。鈦金牙科診所電話：1-888-414-6752，404-348-2437，電郵：[email protected]，網址：www.titaniumdental.net，地址：3796 Satellite Blvd, Suite 101, Duluth, GA 30096。