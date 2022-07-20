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中華文化學校復辦實體夏令營 回響熱烈

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
中華文化學校夏令營今年在睽違兩年後恢復實體舉辦，圖為成果發表展上師生、輔導員、義工及貴賓們大合影。(記者林昱瑄／攝影)
中華文化學校夏令營今年在睽違兩年後恢復實體舉辦，圖為成果發表展上師生、輔導員、義工及貴賓們大合影。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中華文化學校的暑期青少年夏令營，已至少舉辦了15年。實體營隊因疫情睽違了兩年，今年終於在7月10日至16日恢復舉辦，吸引近80名學員參與。

營隊由20位大哥哥大姐姐組成的輔導員，以及四位老師及六位志工負責，所有人入住愛默蕾大學(Emory)位於喬州牛津(Oxford)的校區，進行為期一周，包括文化體驗、體育、才藝表演、團隊競賽等活動。學生們除了營隊活動外，也學習團體合作及生活自理。

每日課程從8時的早操開始，上午有多種文化課程，如體育、藝術、舞蹈，也有球類運動、才藝或短劇表演、團隊競賽和探險尋寶等。下午和晚間的活動都由輔導員帶領，第五天晚上則安排了舞會和電影晚會。

學員們學習功夫。(中華文化學校提供)
學員們學習功夫。(中華文化學校提供)

16日早上，營隊的結業典禮首先播放過往營隊回顧，學員們也在父母師長面前展現學習成果；包括示範每日早操，功夫及扯鈴演出，各小隊也表演隊呼，每個人也以親手製作的蘭花扇，搭配歌曲「青花瓷」演出。

文化藝術課堂一景。(中華文化學校提供)
文化藝術課堂一景。(中華文化學校提供)

成果展上，學生們演唱青花瓷並以親手所做的蘭花扇及伴舞。(記者林昱瑄／攝影)
成果展上，學生們演唱青花瓷並以親手所做的蘭花扇及伴舞。(記者林昱瑄／攝影)

學生們所做的蘭花扇。(記者林昱瑄／攝影)
學生們所做的蘭花扇。(記者林昱瑄／攝影)

校長林香蘭表示，學員們從第一天互不認識，到經過七天六夜相處，最終彼此熟識打成一片。她說，尤其這兩年來因疫情影響，許多孩子缺乏面對面上課以及與他人互動溝通的機會，所以這一周來經歷了許多挑戰，但孩子們最終都適應了團隊規則，融入團體生活，學會互相幫助，值得肯定。

學員們夏日玩水，不亦樂乎。(中華文化學校提供)
學員們夏日玩水，不亦樂乎。(中華文化學校提供)

她特別感謝20位輔導員，其中許多是以往學員抽空回來帶領營隊，輔導後進晚輩，是文化傳承的最佳範例。她也感謝大班的學員特別照顧小班及中班的孩子，大家像是處在大家庭中。

成果展上學員們表演每天早操所學成果。(記者林昱瑄／攝影)
成果展上學員們表演每天早操所學成果。(記者林昱瑄／攝影)

學員們在食堂中用餐。(中華文化學校提供)
學員們在食堂中用餐。(中華文化學校提供)

她也感謝家長們100%的信任以及各個贊助商，包括中華民國(台灣)僑務委員會、Awesome Team、Evermark、First Bank、南方蔬菜等的大力支持，讓營隊圓滿成功。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉表示，看到學員們豐富的成果展現，相信一周以來，大家都學到了很多中華及台灣文化的精髓。

代表學校董事會，同時也是贊助商的邱婷蘭，看了過往影片以及學員們的表演很是感動，她感謝學校15年來為了下一代傳承中華文化。

分組活動。(中華文化學校提供)
分組活動。(中華文化學校提供)

首次參加的學員Evan表示，第一次離家外宿一開始擔心很多，但後來每天跟著團體行程作息，發現其實並沒有那麼難，而且一周內完成了好多事，好充實。他的媽媽則說，以前孩子吃住都在家裡，依賴心重，這次離家一個禮拜，除了自行打理生活起居，衣服不夠也自己拿去洗並吊掛晾乾，直呼孩子參加營隊後真的長大了。

疫情 亞特蘭大 中華民國

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