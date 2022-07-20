圓田園夢 王家富開放農場 邀同好享耕種樂

王家富開放他的後院，提供群友享受農家樂。(記者王明心／攝影)

在寸金寸土的北卡 三角區，王家富將自己土質肥沃的園地開闢成農場，並免費提供跟他一樣有著「田園夢」的朋友，一起享受農家耕種樂。

「農民們」耕種之餘，互相交流種植心得。(記者王明心／攝影)

王家富30多年前買下這塊面積達18畝(acres)的土地，當時單純只為了自住，然後閒暇時可種種東西，從沒想過開放成為農場。他說這塊地是名副其實的「三角地區」，因為橫跨維克、雀森(Chatham)、杜倫(Durham)三郡，一移步可能就到了不同郡，「Triangle就在我家」。

朋友傾倒的木屑，經過10年發酵，成為非常適合種植的肥沃土壤。(記者王明心／攝影)

經朋友介紹，他加入當地「草根香」Line群，發現群友大多在自家後院種菜，場地有限，有人限於社區規定，不能盡情種植。

他一開始時開放群友到他家挖取肥沃土壤，後來乾脆開放後院，由群主曾國靖提供菜苗，並號召無法在家開闢菜園的群友，加入栽植行列。

「三角菜園」條件得天獨厚，有水質不錯的地下水，不必擔心造成農場主人額外水費負擔。十年前建築包商朋友把建地樹木砍下後輾成木屑，都倒在這片菜園上，因此農場土壤特別肥沃、適合種植。此外，農場養殖的雞所排出的雞糞，也是絕佳的肥料來源。

菜園開放至今，已有十幾名醫生、教授、工程師、藥劑師、科學家、植物學家、家庭主婦、退休 人士等業餘「農夫」，興致勃勃地在該處種植番茄、西瓜、秋葵、茄子、空心菜、絲瓜等蔬果。曾國靖說，沒有人能獨力照料這片農場，大家一起施肥、澆水、除草，共享收成樂趣。

園主助手林怡筠幫忙餵養雞鴨。(記者王明心／攝影)

在南投農家長大的電腦工程師林奕仁來美多年，他說，農場種植勾起他的童年記憶。退休前住在台北東區的李美女以前只能在屋頂種花，一直嚮往自耕自足的生活，現在終於如願。

群友們在三角菜園努力農事。(記者王明心／攝影)

林怡筠自稱不擅種植，但很有興趣，除了認養一小塊園地，還擔任園主助手，幫忙除草、購買工具等。在工程公司工作的她一周造訪菜園好幾次，除了種菜，也帶著狗兒去享受大自然。她說，在菜園結識了許多園藝經驗豐富的同好，又能藉機勞動收穫蔬果，一舉多得。一位群友對養蜂有興趣，但之前社區不允許而無法如願，現在農場讓他放置蜂箱，開啟其業餘養蜂樂。

群友在農場放置蜂箱，每週來檢查蜜蜂產蜜、儲蜜的狀況。(記者王明心／攝影)

王國富在國共內戰時，曾是一江山島「最後一個孤兒」，坐著小舢板逃亡，輾轉到台灣，然後流浪歐美打工，做過炒鍋、裝修餐館、經營餐廳，「走過人生起伏，現在只想與人共享生活快樂」，他看到大家從菜園中得到喜悅，他也感到開心。