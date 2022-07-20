美國華裔 前進亞洲盃中文辯論賽

今年美國隊成員：(左起)隊員王柳傲、王悠悠、林宇婕；隊員張璿、張碩、史宏儒、鄒坤原。(學員提供)

第八屆亞洲盃中文辯論錦標賽將於8月5日至12日舉行。由華裔孩子所組成的美國隊將與近百所亞洲各校隊伍，包括台北市立中山女中、高雄市立高雄女中、北京 中學、清華大學附屬中學、人民大學附屬中學、吉隆坡循人中學、馬來西亞雪蘭莪八打靈公教中學、香港 金巴倫長老會耀道中學、香港協恩中學等超過700名選手，思辨陳述建構觀點，辯題包括全球化消長、減稅或補貼孰優、醫療廣告等。

今年由總教練閻永忠(左)帶隊，增聘教練蔚德蓓。(教練提供)

今年美國隊長由王柳傲(Tony Wang)、王悠悠(Zarina Wang)、林宇婕(Alvina Lin)共同擔任，率領隊員張璿(Xuan Zhang)，張碩(Jake Zhang)、史宏儒(Brent Shi)、鄒坤原(Eric Zou)；由總教練閻永忠(Shawn Yen)及新增聘教練蔚德蓓(Chloe Wei)帶領，兼顧傳承與創新。

閻永忠強調今年以新通路招募，與美東南國際學校、東北紐約、賓州等地中文學校合作舉辦競技活動，遴選隊員；用新模式服務，如舉辦培訓課程、頒授見習評委結訓證書，強化學校向心力；用新科技教學，引進國際評分標準，互認接軌標準化；尋覓新夥伴，譬如美國隊與台中市立台中二中龍吟社、馬來西亞雪蘭莪八打靈公教中學辯論隊，辯論防疫紓困 措施的效果，例如美國採用社會福利紓困兼具試用全民基本收入(Universal Basic Income)扶貧，台灣用消費券刺激經濟，對照馬來西亞提供汽油RON95津貼等作法，以換位思考借鏡學習。