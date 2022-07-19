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奪世運會台灣首金 女子拔河隊5連霸

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
台灣女子拔河隊摘金之後，蕭美琴轉交總統蔡英文之賀函。(記者王宇平／攝影)
台灣女子拔河隊摘金之後，蕭美琴轉交總統蔡英文之賀函。(記者王宇平／攝影)

來自中華民國台灣的女子拔河隊，15日不負眾望，在世界運動會女子540公斤級拔河比賽中再創佳績，以2比0擊敗瑞典隊奪得金牌。

台灣女子拔河隊力拼摘金。(記者王宇平／攝影)
台灣女子拔河隊力拼摘金。(記者王宇平／攝影)

包括阿拉巴馬州州務卿麥瑞爾(左一)在內的阿州政要議員多人，當晚親自出席台灣女子拔...
包括阿拉巴馬州州務卿麥瑞爾(左一)在內的阿州政要議員多人，當晚親自出席台灣女子拔河隊五連霸慶功招待會，向蕭大使及台灣選手職員致賀。(記者王宇平／攝影)

這不但是該隊七場全勝、連贏14個回合的佳績，也是台灣世運代表團的首面金牌，更締造自多年來一直保持的女子拔河金牌戰果，完成五連霸。

阿拉巴馬州州務卿麥瑞爾(John H. Merrill)在台灣女子拔河比賽摘金後...
阿拉巴馬州州務卿麥瑞爾(John H. Merrill)在台灣女子拔河比賽摘金後親向蕭美琴大使致賀。(記者王宇平／攝影)

當天到場為台灣隊加油助陣的中華民國駐美代表蕭美琴特別代表總統蔡英文將賀函面交予女子拔河隊，表示蔡總統對女子拔河隊順利達成五連霸任務的祝賀和感謝。

熱情的當地台灣僑胞踴躍出錢出力支持台灣女子拔河隊五連霸壯舉。(記者王宇平／攝影)
熱情的當地台灣僑胞踴躍出錢出力支持台灣女子拔河隊五連霸壯舉。(記者王宇平／攝影)

本屆世運會拔河比賽首次由室內賽改為室外賽，對選手來說本需適應和調整，但台灣隊在台灣培訓時即是在室外舉行，而且是和許多男子拔河隊過招，因此室外賽對台灣隊並沒有太大的難度和挑戰。當天比賽台灣女將在預賽中順利擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭等隊，進入四強後最終在決賽中力壓瑞典，再創五連霸壯舉。

台北駐亞特蘭大經文辦事處處長王翼龍(左三)、蕭美琴大使(左四)和台灣僑胞在炎日之...
台北駐亞特蘭大經文辦事處處長王翼龍(左三)、蕭美琴大使(左四)和台灣僑胞在炎日之下到現場為台灣女子拔河隊助陣。(記者王宇平／攝影)

是日除了來自華府的蕭美琴外，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍暨處內同仁、中華民國僑務委員陸復泰、范琪君、僑務諮詢委員呂志全、王祥瑞以及來自喬治亞州和阿拉巴馬州的僑胞近百人前往阿州伯明罕比賽現場為台灣隊加油。現場國旗和中華台北會旗飛舞，當中華隊摘金後全場僑胞情緒更是沸騰，充滿喜悅之情。

現場僑胞攜帶國旗繞埸為台灣隊加油打氣。(記者王宇平／攝影)
現場僑胞攜帶國旗繞埸為台灣隊加油打氣。(記者王宇平／攝影)

當晚駐亞特蘭大經文辦事處假伯明罕The Florentine Cafe舉行慶功招待會和晚宴，除了台灣代表團和僑胞外，阿州州務卿麥瑞爾(John H. Merrill)和數位州參眾議員均親臨現場向蕭大使和台灣隊表示祝賀，現場熱烈互動，場面溫馨。

女子540公斤級拔河比賽後台灣選手接受金牌頒獎。(記者王宇平／攝影)
女子540公斤級拔河比賽後台灣選手接受金牌頒獎。(記者王宇平／攝影)

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