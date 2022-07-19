保全攜槍到校 喬州卡布郡學區拍板

喬州第二大學區卡布郡學校(Cobb County School)上周批准政策，允許一些非警察的職員在校攜帶槍枝。圖為一卡布郡學校的校車。(美聯社)

喬治亞州第二大學區 卡布郡學校(Cobb County School)上周批准了一項政策，允許一些非警察 的職員(保全)在校攜帶槍枝，不過教師均被排除在外，此措施也引發許多反對者不滿。

位於亞城郊區的卡布郡校董會14日以4比2票通過了此項政策。當天，包括槍枝管制支持人士在內的反對者高喊「推遲投票 」，並稱此政策是項「恥辱」。

2014年喬州通過法律，允許學校武裝教師和其他人員攜槍到校。但在2018年佛州Parkland校園槍擊事件後，喬州180個學區中批准非警察員工攜帶槍枝的少數幾個學區，其入學率明顯較低。

擁有10萬6000名學生的卡布郡學區是全美25個最大學區之一。此舉是對5月德州Uvalde小學的槍擊事件所做出回應。

該郡督學拉格斯代爾(Chris Ragsdale)在投票前告訴董事會成員，學區目前只有67名警察為114所學校服務，人力異常吃緊。

「如果校董會允許我為卡布郡每所學校聘請一名學校資源官(school resource officer)，我就不會選擇推出這項政策，」拉格斯代爾解釋。

該政策最初允許教師在擁有「特殊資格」(unique qualifications)的情況下攜帶武器，但拉格斯代爾刪除了此部分提案，不允許教師攜帶槍枝。

「我不贊成武裝教師。但我贊成調查所有選項，以便我們可雇用退役的軍人或執法人員」。

拉格斯代爾會中討論了雇用這類人士，並將支付他們低於持證警察的工資。目前尚不清楚該學區是否打算讓所有被授權攜帶槍枝者成為全職保全，或者是否也將授權具其他職責的雇員攜帶槍枝。

拉格斯代爾承諾，這些人將接受與經認證的學校資源官大致相同的培訓，並須接受心理評估。學區警察局長Ron Storey對這些人則將有最終決定權。根據州法，任何員工都不會因拒絕攜槍而受到處分。他們的姓名和其他紀錄將被保密。

該政策規定，這些人需隱藏攜帶槍枝或將其放在上鎖的保險箱中。

對此，反對者仍未能被說服。卡布郡校董會嚴重分裂，四名白人共和黨人和三名非裔民主黨人各成一派。其中一位民主黨人霍華德(Jaha Howard)表示，「沒有任何證據表明，校內有更多攜槍的專業人員意味著孩子或員工會更安全。」

霍華德在會中試圖將投票推遲到8月下旬。卡布郡將於8月1日開學。

擊敗了霍華德成為民主黨11月州督學提名人的Alisha Thomas Searcy則回應，她反對除持證警察以外的任何人在校攜帶武器。

另一位反對者Charles Cole表示，該政策起草得很糟糕且輕率。

「『我們應在學校裡多增加一些槍枝，關於細節可以稍晚再討論並添加』，這不是我們應該的運作方式，」Cole說，「為了孩子，我們應該更深思熟慮。」

當天反對者在會中高呼「延遲投票」並提議董事會休會。當會議重啟時，四名共和黨人拒絕了霍華德的延遲投票提案，並強行推動投票通過該案。