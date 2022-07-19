全美最佳經商州 北卡首摘冠 州長歸功人民高素質

根據CNBC年度全美最佳經商州(America's Top States for Business)排名，北卡 在經濟長足進步，並在長期推動創新，躍居2022年榜首。北卡一直在CNBC此研究中名列前茅，自2007年研究開始以來，幾乎都擠入前10名。該州自2017年來已三度入榜前五。去年排名第二，今年則是首度登頂。

州長庫柏(Roy Cooper)說，北卡居冠的主要原因是人民的素質與組成高質量。他表示將繼續與州立法機構、企業、教育領導者和員工合作，建立下一代高薪工作所需要的具才華的勞動人口和有彈性的基礎設施。

州商務廳廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)說，該州去年創造了2萬4000多個新工作和超過101億元的投資 ，包括在生物技術、電腦和電動汽車等領域。其成功因素包括位於東岸中部的位置、一流的生活質量和低廉的商業成本，但最重要的是一流的教育系統，支持了多樣化和高技能的勞動力。

CNBC此研究針對十個競爭力類別的88個指標做出評分。其中，北卡在經濟、資本獲取、技術和創新類別中排名優異。

2017年以來，北卡已創造了超過9萬5000個工作，包括來自Apple、Vinfast、豐田和Centene Corp等公司。根據州商務廳數據，到2021年年中，北卡經濟已完全恢復到COVID-19流行前的就業 水平和GDP，遠遠領先於全美；北卡的失業率更處於22年來最低。

今年3月，州長與越南電動汽車製造商VinFast簽署協議，在該州建造價值20億元的工廠。州參議會議長伯傑(Phil Berger)表示，VinFast對北卡的投資鞏固了其成為促進創新和支持企業的全球領導者地位。

根據CNBC的研究，北卡穩健的財務是其成為全美頂尖經濟體的基石。該州被評為財政收支平衡良好。根據州府統計，去年經濟增長率為6.7%，就業增長率為3.6%，位居全美前茅。

北卡在獲取資本方面排名第二，僅次於加州。位於夏樂市的全美第二大的美國商業銀行(BOA)和第六大的Truist銀行均提供了某種主場優勢。根據國家創業投資協會(National Venture Capital Association)的數據，北卡公司去年也吸引了約35億元的創業資金，在全美排名第六。

在技術和創新方面，北卡排名第五。北卡州機構是國家科學基金會(National Science Foundation)和國立衛生研究院 (National Institutes of Health)研究資金的主要接受者之一。該州在加密貨幣挖掘方面排名也很靠前。該州的勞動力則排名第12。

完整名單可查看：https://cnb.cx/3cniJ7n。