我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

全美最佳經商州 北卡首摘冠 州長歸功人民高素質

記者王政賢／北卡羅來納州報導

根據CNBC年度全美最佳經商州(America's Top States for Business)排名，北卡在經濟長足進步，並在長期推動創新，躍居2022年榜首。北卡一直在CNBC此研究中名列前茅，自2007年研究開始以來，幾乎都擠入前10名。該州自2017年來已三度入榜前五。去年排名第二，今年則是首度登頂。

州長庫柏(Roy Cooper)說，北卡居冠的主要原因是人民的素質與組成高質量。他表示將繼續與州立法機構、企業、教育領導者和員工合作，建立下一代高薪工作所需要的具才華的勞動人口和有彈性的基礎設施。

州商務廳廳長桑德斯(Machelle Baker Sanders)說，該州去年創造了2萬4000多個新工作和超過101億元的投資，包括在生物技術、電腦和電動汽車等領域。其成功因素包括位於東岸中部的位置、一流的生活質量和低廉的商業成本，但最重要的是一流的教育系統，支持了多樣化和高技能的勞動力。

CNBC此研究針對十個競爭力類別的88個指標做出評分。其中，北卡在經濟、資本獲取、技術和創新類別中排名優異。

2017年以來，北卡已創造了超過9萬5000個工作，包括來自Apple、Vinfast、豐田和Centene Corp等公司。根據州商務廳數據，到2021年年中，北卡經濟已完全恢復到COVID-19流行前的就業水平和GDP，遠遠領先於全美；北卡的失業率更處於22年來最低。

今年3月，州長與越南電動汽車製造商VinFast簽署協議，在該州建造價值20億元的工廠。州參議會議長伯傑(Phil Berger)表示，VinFast對北卡的投資鞏固了其成為促進創新和支持企業的全球領導者地位。

根據CNBC的研究，北卡穩健的財務是其成為全美頂尖經濟體的基石。該州被評為財政收支平衡良好。根據州府統計，去年經濟增長率為6.7%，就業增長率為3.6%，位居全美前茅。

北卡在獲取資本方面排名第二，僅次於加州。位於夏樂市的全美第二大的美國商業銀行(BOA)和第六大的Truist銀行均提供了某種主場優勢。根據國家創業投資協會(National Venture Capital Association)的數據，北卡公司去年也吸引了約35億元的創業資金，在全美排名第六。

在技術和創新方面，北卡排名第五。北卡州機構是國家科學基金會(National Science Foundation)和國立衛生研究院 (National Institutes of Health)研究資金的主要接受者之一。該州在加密貨幣挖掘方面排名也很靠前。該州的勞動力則排名第12。

完整名單可查看：https://cnb.cx/3cniJ7n

北卡 投資 就業

上一則

Rackspace雲科創始人 離婚爭產惡鬥

下一則

芝市長指派新教委取代反對教委 建華埠高中阻力大減

延伸閱讀

婦女跨州到賓州墮胎 州長簽令保護 免遭原州起訴

婦女跨州到賓州墮胎 州長簽令保護 免遭原州起訴
紐約州長競選 霍楚籌資領先李修頓7倍 1170萬元vs.160萬元

紐約州長競選 霍楚籌資領先李修頓7倍 1170萬元vs.160萬元
北卡猴痘病例增 衛生部發布預防須知

北卡猴痘病例增 衛生部發布預防須知
北卡華裔感謝維州副州長反對入學歧視

北卡華裔感謝維州副州長反對入學歧視
北卡部分郡縣 開始接種猴痘疫苗

北卡部分郡縣 開始接種猴痘疫苗
防疫鬆懈 北卡新冠病毒變種病例激增

防疫鬆懈 北卡新冠病毒變種病例激增

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
達拉斯動物服務局對咬死女童三犬處以安樂死，但對外資訊不透明，遭批評。(Dallas Animal Services)

母外出 4歲女娃遭家中3隻鬥牛犬咬死

2022-07-17 11:38
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12
調查發現，許多企業高層並未遵守自己定下的規定重返辦公室上班。（Getty Images）

企業重返辦公室雙標？雇員有35% 高層主管只有19%

2022-07-11 02:08

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了