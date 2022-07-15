我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

Truist銀行承諾 投資1.2億支持小企業

林昱瑄

總部在夏樂的美國第六大銀行集團Truist宣布，將投入1.2億元支持小企業，尤其是由女性和少數族裔擁有的企業。

幾個月前，Truist向夏樂市市長的種族平等倡議(Racial Equity Initiative)捐款，該倡議旨在通過公私合作夥伴關係讓夏樂變得更公平。

這項承諾包括3000萬的慈善贈款，用於支持幫助小企業和多元化企業家的非營利組織，以及500萬元的慈善贈款，用於支持技術援助、小企業和志工服務。此外，8500萬投資用於支持債務和股權。Truist並與社區發展金融機構基金(CDFI)合作，為服務不足的人群提供信貸和金融服務。

Truist董事長兼首席執行長Bill Rogers表示，小型企業是其業務的重要組成部分。公司目標是透過提供融資、支持和培訓來幫助小企業的資本並接觸多元化社區，以幫助少數族裔擁有的小企業蓬勃發展。

作為公司整體承諾的一部分，Truist將在Grameen America進行500萬元的投資。Truist的社區發展融資計畫將提供靈活資金，以支持生活在聯邦貧窮線以下、目前無法接觸主流金融體系的女企業家獲得資金。

Truist基金會還宣布向Grameen America在夏樂提供50萬元的贈款，最終將向女企業家提供270筆小額貸款

投資 融資 貸款

上一則

伊州今夏首批西尼羅病毒蚊現蹤 專家籲外出加強防蚊

下一則

亞城榮光會辦活動放電影揮別大陳島

延伸閱讀

吳程遠訪世報談政見：社區安全重中之重

吳程遠訪世報談政見：社區安全重中之重

中國防疫產業鏈擴大 北京隔離被要求戴電子手環

中國防疫產業鏈擴大 北京隔離被要求戴電子手環
地檢長謝安宜訪華埠小商戶 稱將嚴厲打擊仇恨犯罪

地檢長謝安宜訪華埠小商戶 稱將嚴厲打擊仇恨犯罪
市議員麥德誠提開發案 300戶列可負擔住房

市議員麥德誠提開發案 300戶列可負擔住房
全美「最富裕」15縣 加州上榜4縣…全在灣區

全美「最富裕」15縣 加州上榜4縣…全在灣區
停擺2年 福安康寧同樂日21日登場

停擺2年 福安康寧同樂日21日登場

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
電影「料理鼠王」真實版在聖安東尼奧一家餐廳上演。(New York Post/@ritalongg)

電影「料理鼠王」真實版 在德州快餐店上演

2022-07-07 18:38

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決