Truist銀行承諾 投資1.2億支持小企業

總部在夏樂的美國第六大銀行集團Truist宣布，將投入1.2億元支持小企業，尤其是由女性和少數族裔擁有的企業。

幾個月前，Truist向夏樂市市長的種族平等倡議(Racial Equity Initiative)捐款，該倡議旨在通過公私合作夥伴關係讓夏樂變得更公平。

這項承諾包括3000萬的慈善贈款，用於支持幫助小企業和多元化企業家的非營利組織，以及500萬元的慈善贈款，用於支持技術援助、小企業和志工服務。此外，8500萬投資 用於支持債務和股權。Truist並與社區發展金融機構基金(CDFI)合作，為服務不足的人群提供信貸和金融服務。

Truist董事長兼首席執行長Bill Rogers表示，小型企業是其業務的重要組成部分。公司目標是透過提供融資 、支持和培訓來幫助小企業的資本並接觸多元化社區，以幫助少數族裔擁有的小企業蓬勃發展。

作為公司整體承諾的一部分，Truist將在Grameen America進行500萬元的投資。Truist的社區發展融資計畫將提供靈活資金，以支持生活在聯邦貧窮線以下、目前無法接觸主流金融體系的女企業家獲得資金。

Truist基金會還宣布向Grameen America在夏樂提供50萬元的贈款，最終將向女企業家提供270筆小額貸款 。