新冠BA.5變異株在喬州迅速傳播

BA.5在喬州再掀起一波疫情高峰。喬州有21個郡現已被列為COVID-19高社區傳播風險。(CDC網站)

根據聯邦數據，具高度傳染性的Omicron子變異株BA.5，近日在喬治亞州掀起新一波疫情 ，感染和住院病例再次出現高峰。該州現有21個郡現已被列為具COVID-19高社區傳播風險，其中亞城都會區的卡布郡(Cobb)也在內。

根據疾病控制和預防中心(CDC)的社區COVID-19傳染水平數據，喬州 數十個郡已進入中等風險，此一數據的計算基於COVID-19住院率和新感染率。

BA.5的快速傳播已在全美新病例中占了主導地位。CDC 12日的估計指出，該病毒株現占喬州和南部其他州(包括佛州和南卡)所有新病例的66.5%。

專家表示，BA.5似乎可避開已打疫苗 和先前感染者的一些抗體，這意味著許多人會再次感染，儘管大多可能並非重症。另外的研究則表明，經歷反覆感染者以後更有可能導致長期新冠症狀。

然而，COVID-19疫苗仍有望避免因BA.5導致的重症和死亡，疫苗製造商也正研究對此變體的疫苗更新。

根據喬州公衛署(DPH)稱，近日該州的COVID-19病例持續上升，截至13日，新確診病例的7天平均值增加到2728例。但由於現今在家自行檢測更為普及，公衛專家說實際病例數遠高於官方數據。

對此，州流行病學家Cherie Drenzek 12日在該州公衛署董事會會議上強調防疫措施的重要性，尤其是疫苗接種和補強針。

追踪喬州疫情的公衛研究員Amber Schmidtke在最新一期的Covid Digest中指出，自4月以來，全州COVID-19住院人數增加了200%，截至12日止約為1200人。儘管這比喬州1月份高峰時要少得多，但她表示，最近在全州的病例增長「是不好的跡象」。

其他專家指出，雖然住院數增加，但與Omicron在去年冬天所帶來的疫情高峰相去甚遠。死亡人數也有所下降。根據DPH的報告，確診的COVID-19死亡7天滾動平均值已從2月中旬的84人降至個位數。

「疫苗在預防重症、住院和死亡方面發揮了作用，特別是最脆弱的族群接種比率最高，這方面來說是好的，」喬治亞州立大學(GSU)公衛學院創始院長Michael Eriksen醫師說。

「但不好的是已接種者的感染數比預期的要多。似乎新變種病毒能夠有效對抗接種疫苗或先前感染的抗體。」

12日，拜登政府的新冠病毒應對小組發表了應對BA.5的新策略，其中包括讓民眾更容易獲得疫苗、補強針和抗病毒藥物Paxlovid，以及更簡單、免費的廣泛檢測。政府還討論了保護免疫功能低下人群的措施，包括更廣泛地使用暴露病毒前所用藥物Evusheld等，並鼓勵建物業主改善通風。