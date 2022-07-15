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喬州受通膨影響程度 全美第4

林昱瑄

聯邦勞工部統計局13日公布數據顯示，全美的消費者物價指數(CPI)比去年同期贈加9.1%，創下自1981年以來的40年新高。中小企業信息的網站Merchant Maverick依照各州所受通貨膨脹衝擊嚴重程度的排名，受波及最深的10個州都在美國東南部。其中喬治亞州排名第四，僅次於路易斯安納州、佛州和田納西州。

Moody's的分析指出，總體而言，現今美國人平均每月在相同商品上比前一年需多花費493元，全美平均租金則上漲了25.5%。

Merchant Maverick網站根據一系列標準對各州進行排名，包括針對各地區物價(regional price parity)、州銷售稅和家庭收入中位數等項目比較。

結果發現受通膨影響最小的10個州，主要都位於東北部。

分析師摩托拉(Chris Motola)表示，喬州「正遭受通膨之苦，因為物價上漲、低收入和高稅收，導致家庭預算幾乎沒有迴旋的空間。」

摩托拉指出，喬州家庭收入中位數僅為5萬6628元，在全美排名第42位，但銷售稅又為每次購物帳單再增加7.35%的支出。「與此同時，南部州的住房、醫療和服裝等開支成本都急劇上升。」

摩托拉說，亞特蘭大等都會區的通膨率高得嚇人，「因為近年來人口增長導致對天然氣和食品等供應品的高需求，而供應鏈問題卻使這些必需品比平時更稀缺。」

通貨膨脹和高成本已經影響到該州的11月州長選舉。

現任共和黨州長坎普(Brian Kemp)再度簽署命令，將燃料稅停徵延長至8月13日。民主黨的州長挑戰者艾布蘭(Stacey Abrams)則呼籲在今年年底之前暫停徵收汽油稅。

完整排名可查看：bit.ly/3yzdlpr。

喬州 通貨膨脹 低收入

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