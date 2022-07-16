老老少少見證百福大道展現新風貌。

在亞特蘭大 都會區東北郊、以擁有最多族裔人口聞名的Doraville，近年來一直為城市多元風貌而努力。7月9日該市舉辦慶祝園遊會，正式向大眾公開位於百福大道(Buford Highway) Pinetree Plaza購物商區的美麗壁畫。

這幅充滿活力和色彩繽紛的壁畫，反映了Doraville的多元化社區。壁畫是由亞特蘭大藝術家利亞·阿布卡揚(Leah Abucayan)繪製，並由Halpern Enterprises等企業與Doraville市之間合作促成，希望以公共藝術為百福大道建立一個新地標。

Doraville市為了與社區一起慶祝這一里程碑式的成就，慶祝活動當天有吃有玩、禮物紀念品、藝術展覽、和音樂演出等。Doraville Art社團在現場分發免費的藝術用品，DeKalb衛生局也在現場為社區施打疫苗，提供健康資訊和資源。

市府指出，菲律賓裔的壁畫作者Leah Abucayan，在壁畫中展現出家鄉的美食 文化。她以自己成長過程中，和家人共享的菲律賓傳統美食kamayan，作為壁畫基礎主題。Kamayan是一種鋪在香蕉葉上、具有公共風格的餐點。不過，壁畫不是只用了菲律賓食物，還反映出該地區的各種食物，如玉米粉蒸肉，肉餡捲餅，饢餅，和拉麵等等。

據了解，Doraville市有意將百福大道推行「BuHi Walk人行道專案」，進一步推廣百福大道的美食和娛樂的聲譽。該專案將通過增加公共藝術和擴大人行道，提供更具吸引力的步行環境，在現有購物中心之間建立更好的聯繫，提供更多移民經營的餐館和零售商。