我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

百福大道最新風景線

亞特蘭大工商組
老老少少見證百福大道展現新風貌。
老老少少見證百福大道展現新風貌。

亞特蘭大都會區東北郊、以擁有最多族裔人口聞名的Doraville，近年來一直為城市多元風貌而努力。7月9日該市舉辦慶祝園遊會，正式向大眾公開位於百福大道(Buford Highway) Pinetree Plaza購物商區的美麗壁畫。

這幅充滿活力和色彩繽紛的壁畫，反映了Doraville的多元化社區。壁畫是由亞特蘭大藝術家利亞·阿布卡揚(Leah Abucayan)繪製，並由Halpern Enterprises等企業與Doraville市之間合作促成，希望以公共藝術為百福大道建立一個新地標。

Doraville市為了與社區一起慶祝這一里程碑式的成就，慶祝活動當天有吃有玩、禮物紀念品、藝術展覽、和音樂演出等。Doraville Art社團在現場分發免費的藝術用品，DeKalb衛生局也在現場為社區施打疫苗，提供健康資訊和資源。

市府指出，菲律賓裔的壁畫作者Leah Abucayan，在壁畫中展現出家鄉的美食文化。她以自己成長過程中，和家人共享的菲律賓傳統美食kamayan，作為壁畫基礎主題。Kamayan是一種鋪在香蕉葉上、具有公共風格的餐點。不過，壁畫不是只用了菲律賓食物，還反映出該地區的各種食物，如玉米粉蒸肉，肉餡捲餅，饢餅，和拉麵等等。

據了解，Doraville市有意將百福大道推行「BuHi Walk人行道專案」，進一步推廣百福大道的美食和娛樂的聲譽。該專案將通過增加公共藝術和擴大人行道，提供更具吸引力的步行環境，在現有購物中心之間建立更好的聯繫，提供更多移民經營的餐館和零售商。

壁畫是由亞特蘭大藝術家利亞·阿布卡揚(Leah Abucayan)繪製。(Dor...
壁畫是由亞特蘭大藝術家利亞·阿布卡揚(Leah Abucayan)繪製。(Doraville市府提供，本報記者後製)

美食 亞特蘭大 大都會

上一則

高明電器推出各種品牌油煙機年中大促銷 優惠活動進行中

下一則

個人雨傘保險

延伸閱讀

5分鐘內強摸3女子 警緝非裔色狼

5分鐘內強摸3女子 警緝非裔色狼
布林肯重申美菲共同防禦承諾 促中在南海停止挑釁

布林肯重申美菲共同防禦承諾 促中在南海停止挑釁
羅布小學受害兒童 將化為壁畫留念

羅布小學受害兒童 將化為壁畫留念
456藝廊 李秉罡「雙重口音」壁畫展

456藝廊 李秉罡「雙重口音」壁畫展
亞特蘭大人口增 帶動科技業發展

亞特蘭大人口增 帶動科技業發展
紐約市換邊停車恢復 布碌崙華社盼街道整潔

紐約市換邊停車恢復 布碌崙華社盼街道整潔

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠