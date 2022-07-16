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個人雨傘保險

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

個人保護傘責任保險是額外的一層保障，可保護您你的房子、汽車、出租房等等。如果發生事故並對傷害和損害負責。如果由此產生的費用超出您的主要保單限額，您可能不得不出售您的房產或放棄未來的收入以支付剩餘法院判決。

1．什麼是雨傘保險單？

將傘形保險視為額外的金融安全網。希望您永遠不需要它，但它可以為您的資產和未來提供重要保護，讓您高枕無憂。它在許多類型的保單之上增加了一層額外的責任保險。例如：汽車，房屋，出租房，摩托車，船隻，休閒車等等。如果您面臨重大索賠或訴訟，保護傘保險將有助於支付未償費用，因此您不必動用畢生積蓄或變賣來之不易的資產。

2．雨傘保險單涵蓋哪些內容？

如果您要對承保事故負責，個人保護傘保單涵蓋：人身傷害，財產損失，人身傷害罪，房東責任。

3．傘形政策涵蓋哪些人？

個人雨傘保險：你和你的配偶，您保單上的任何人，與您同住的親戚，您的法定代表人等。

4．雨傘保單每年費用？

100 萬美元($1m)的雨傘保單起價$100-200美元。不僅物美價廉，還可以獲得汽車和房屋的捆綁折扣。也可以保到10個出租房。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA。最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

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