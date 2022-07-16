Auto Gallery 高價收購二手車 金黎海以優質價格打理您的二手車 比CarMax最高可達500元

Nissan Rogue多功能休旅車。(取自autogalleryinc.com)

想要換車，或是將家中閒置車輛處理掉，可千萬不要為了圖個方便，在汽車 經銷商哪兒trade-in直接以舊換新折價出售自己的二手車 ，因為那樣就太對不起自己的荷包了。讓在Auto Gallery服務的「佛系」華裔 專業銷售員金黎海，為您以優質價打理賣車事宜，而且會比美國第一大的二手車經銷商CarMax最多達500美元！

祖籍東北、移民美國前居住在北京的金黎海，有著北方人的直爽和質樸。她與一般業務員非常不同，她是名「非典」銷售專員，不會耍弄嘴皮子，不囉嗦，也不會「拖」著客人不放強力推銷，會讓客人了解車況實情。她在加入Auto Gallery之前，曾在一家日系車行工作，因此對車子的了解，又謹慎細心又誠懇，以及「佛系」順其自然的人格特質，贏得了客人的喜愛與信賴。

她說：「我不是一個扎進錢堆的人，會和大家實話實說，要適合客人的需求，買賣不成，仍能交一個朋友。」

在亞特蘭大都會區有五家車行的Auto Gallery，服務美國東南地區已超過20年。該車行賣車給消費大眾，更向大家買車。金黎海是汽車經銷商中難得見到的女性銷售專員，而華裔女生是汽車銷售專員的更是鳳毛麟角。她是該公司唯一一名華裔銷售專員，她會和大家以中文盡介紹，買車、賣車可在此一網打盡，而且在這裡買車不查身份，不用稅號(Tax ID)，快速交車。

金黎海可以幫客人賣車，當然也為客人買車。Auto Gallery買賣二手車，也賣Lexus、Nissan、Toyota、Jeep、Chevrolet等新車。大家都知道當前車市能有的選擇不多，只能耐心等候。但是，性能狀況良好、沒有任何不良記錄、哩程數低、價格又合理的好車，一上市隨即被「搶走」。金黎海深知現在的買車困境，她歡迎要買車的朋友和她聯絡，留下喜愛的理想型車子資料，她可以幫忙隨時留意監看車市動向，一有符合要求的車子出現，就立即通知，幫助客人掌握買車先機，省心又省事。

Auto Gallery總部設在喬治亞州Mall of Georgia，在亞特蘭大都會區有5 家二手車經銷車行。金黎海說：「我們希望通過對客戶保持透明和誠實，成為汽車行業最值得信賴的經銷商。」她歡迎大家到她服務的總部Mall of Georgia來賣車、看車、試駕、及留下喜愛車子的資料，她的聯絡電話：770-880-7790，總店地址：4135 Buford Drive, Buford, GA 30518。消費者可先上網找尋庫存：www.autogalleryinc.com。