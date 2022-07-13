北卡華裔感謝維州副州長反對入學歧視

部分與會華人與西爾斯(前左五)合影。(記者王明心／攝影)

維州副州長西爾斯(Winsome Sears)9日至北卡溫莎(Winston-Salem)共和黨發表演說，由於她支持起訴哈佛大學和北卡大學入學政策歧視亞裔 ，與會華裔紛紛對其表達感謝。

華人致贈肖像，表達對西爾斯的謝意，北卡非裔民權領袖亨德森Clarence Henderson上台表示讚許。

西爾斯是該州首位黑人副州長，她與北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)曾於5月向聯邦最高法院提交共同簽署的「法律之友陳述書」(Amicus brief)，聲援亞裔學生起訴哈佛大學和北卡大學在錄取過程中，要求亞裔具備比其他族裔更高的標準，涉嫌歧視。

當天她接受採訪時表示，沒有教育 就沒有未來，每個人都該有平等的受教機會，亞裔也不例外。她說美國曾有歧視黑人受教的歷史，後來因此對非裔有優惠政策，原本立意良善，但已不符合現時情況，而且造成歧視其他族裔，剝奪其機會的情形。

她說，人人生而平等，沒有一個族裔比另一族裔優越。如果大家不能從歷史學習功課，以前仇黑，現在仇亞，種族仇恨何時了？她說其父1963年從牙買加移民來美，身上只有1.75元，一天要做好幾份工作才能養家餬口，讓孩子受教育。

維州副州長西爾斯(Winsome Sears)9日至北卡溫莎(Winston-Salem)共和黨發表演說。(記者王明心／攝影)

她深切感受教育的重要性，學校評價學生的標準應是他們在課堂內外的努力，而不是種族這種不可控因素。沒有一個種族應被另類對待。

她身為非裔，卻反對2003年推出、讓非裔享受優惠的「格魯特訴布林格案」(Grutter vs. Bollinger)，也因此引發非裔不滿。維州全國有色人種協會(Virginia NAACP)發表聲明，公開反對她支持結束基於種族的入學要求，表示K-12教育體系中仍然存在種族問題，推翻該案將阻礙少數族裔接受教育。該州教育委員會主席布朗(Amy Tillerson-Brown)在回應「法律之友陳述書」時更暗指西爾斯是「白人至上遊戲中的棋子」。

西爾斯(Winsome Sears)接受采訪時表示每個人都該有平等的受教育機會，包括亞裔。(記者王明心／攝影)

為感念她對亞裔入學的支持和所受委屈，有華人特地遠道參加。從紐澤西趕到會場的張薇光說，西爾斯是現職官員，其聲明是發自內心的支持。她說，現今政壇追逐多元化潮流，西爾斯寧受攻擊也要為亞裔出聲的「逆流而戰」，令人敬佩和感謝。

在紐約長大的黃詩恩(Angie Wong)說，亞裔因不熱衷政治，向來不受政客重視。西爾斯為不同族裔發聲，與她擔任主席的BLAKPAC組織宗旨不謀而合，是她的模範。

學生則對大學入學規定有直接感受。將升大三的陳煊東說他參加演講後表示受鼓舞。一位從三角地區前往的高四生即將申請大學，感謝當天活動讓她能與支持亞裔學生的政治人物聯結。