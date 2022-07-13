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北卡猴痘病例增 衛生部發布預防須知

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡陸續發現猴痘確診病例。(美聯社)
北卡陸續發現猴痘確診病例。(美聯社)

北卡陸續發現猴痘確診病例，北卡衛生部(NCHDDS)日前發布須知，提醒民眾小心提防，確保健康。

該部指出，猴痘病毒經由肌膚、口沫、體液，或接觸被病毒污染的物品而傳播，高風險人群要特別注意防患，包括住在猴痘疫區，過去兩周內有多個性伴侶的人、性伴侶在過去兩周被診斷得猴痘的人、可能接觸過猴痘患者的人、到有猴痘確診病例國家旅行的人、正痘(orthopoxviruses)病毒檢測的實驗室工作人員、處理正痘病毒培養物或動物的實驗室工作人員、指定的醫療或公共衛生工作者、接觸過死的或活的非洲野生動物或寵物，或用這些動物製成的野味、面霜、乳液、粉末等，應盡快接種疫苗。

即使不是高風險族群，一般民眾如果長了看起來像猴痘的皮疹，應立刻諮詢醫生。該部建議民眾遵循以下步驟，預防感染猴痘：

•避免與長有類似猴痘疹的人有近距離皮膚接觸：不要觸摸患者的皮疹或結痂、不要與患者接吻、擁抱、摟抱或發生性關係、不要與患者共用餐具或杯子。

•不要觸摸或觸摸猴痘患者的床上用品、毛巾或衣服。

•經常用肥皂和水洗手，或使用含酒精的洗手液。

•如果去中非和西非旅行，避免接觸可傳播猴痘病毒的動物，通常是齧齒動物和靈長類動物。此外，避開生病或死亡的動物，以及它們接觸過的被褥或其他材料。

如果發現染患猴痘，立即在家隔離，盡可能待在單獨的房間或區域，遠離一起生活的人或寵物。

猴痘 北卡 檢測

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