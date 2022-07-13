控喬州浪費嬰兒奶粉 艾布蘭砲轟坎普促調查

民主黨州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)要求調查導致數以千計嬰兒配方奶粉遭到丟棄的政策。圖為12日喬州某商店中尚有些許存貨。(記者林昱瑄／攝影)

日前嬰兒配方奶粉短缺嚴重，近日雖稍有改善，但民主黨 喬治亞州州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)和其他該黨高層要求對州長坎普(Brian Kemp)所領導的一項政策進行調查，該政策導致數以千計配方奶粉遭到丟棄。

艾布蘭在11日給監察長邁克菲(Scott McAfee)的一封信中，與幾位盟友們呼籲對喬州 公衛署的一項「浪費」(wasteful)政策進行調查，該政策導致超過1萬6000個曾被退貨的配方奶粉遭丟棄。

這是艾布蘭在經濟問題上施壓坎普的最新出招。

近日，許多選民表示，許多關鍵家用產品的缺貨將影響其投票傾向。目前，坎普在大多數民調中暫時領先，但隨著11月的臨近，艾布蘭加強了對現任州長的批評力道。

「雖然嬰兒配方奶粉缺貨恐慌已稍稍消退，但這項政策的後果仍繼續影響著喬州的父母和孩童，」艾布蘭及其盟友在信中寫道。「坎普政府須進一步解釋此浪費行為。」

幾周前，數十名民主黨議員指責坎普試圖將嬰兒配方奶粉短缺撇清為全國性問題，儘管喬州是全美缺貨率最高的州之一。

由於食安問題，全美最大的配方奶粉工廠於2月關閉，導致短缺危機。該工廠本月已悄然重開，不過官員們表示可能仍需一段時間才能達到全面生產。

供應問題使民眾更加關注喬州日前要求銷毀數千罐嬰兒配方奶粉的政策。亞特蘭大憲報(AJC)報導，喬州於2019年採取了該政策，以響應美國農業部的指導意見，其中指出，由於安全原因，建議政府不應捐贈先前曾遭退貨的產品，即使它們未開封且未過期。

在救濟飢餓團體對此做法表示憤慨後，坎普政府於5月取消了上述政策。

州衛生官員表示，現正努力增加配方奶粉的供應，並為社區食品計畫提供額外庫存。喬州還獲得聯邦豁免(federal waivers)，為有需要的家庭提供更多購買配方奶粉的選擇。

坎普的競選團隊面對艾布蘭陣營的施壓則說，對方不應將「拜登 政府的災難性失敗」歸咎於坎普。

除了艾布蘭外，這封信由州眾議會少數黨領袖James Beverly、參議會少數黨領袖Gloria Butler和州參議員Sally Harrell簽署。

信中要求進行以下調查：該政策如何實施？政府是否尋求聯邦官員的更多意見？以及為什麼該部門「在有明確和緊急需要的情況下，修正浪費嬰兒配方奶粉的政策」，結果卻耗時達兩個月才完成工作？