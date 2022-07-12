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世運會揭幕 亞城、阿州台僑助陣加油

【阿拉巴馬州訊】
駐亞城經文處同仁與僑胞出席世運開幕支持台灣代表團。(經文處提供)
駐亞城經文處同仁與僑胞出席世運開幕支持台灣代表團。(經文處提供)

第11屆世界運動會(The World Games)開幕典禮7日在阿拉巴馬州伯明罕市(Birmingham)登場。台灣代表隊由總領隊陳美燕率領進場，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、同仁與上百位僑胞到場為台灣選手加油，當地電視台也轉播了相關活動。

世運賽期台灣意象行銷：打卡牆。(經文處提供)
世運賽期台灣意象行銷：打卡牆。(經文處提供)

這是台灣代表團疫情後首次參加的國際大型運動賽事，共派出139名隊職員、選手參加拔河、女子壘球等15種運動項目。駐亞城辦事處特別藉此機會行銷台灣，安排LED看板宣傳車繞行伯明罕市區，在知名購物中心設置台北101背板、舉重選手的人型立牌打卡景點，並發送標示「TEAM TAIWAN」的運動紋身貼紙，讓伯明罕處處可見台灣意象，100多國的參賽隊伍皆看見「TEAM TAIWAN」的運動精神。

駐亞城經文處同仁與僑胞出席世運開幕支持台灣代表團。(經文處提供)
駐亞城經文處同仁與僑胞出席世運開幕支持台灣代表團。(經文處提供)

世運賽期台灣意象行銷：紋身貼紙。(經文處提供)
世運賽期台灣意象行銷：紋身貼紙。(經文處提供)

為表示歡迎，王翼龍6日中午以美國南方特色料理款待代表團成員，並代表駐美代表處蕭美琴大使致贈每位團員健康食品禮盒，盼選手在參賽期間，隨時補充體力，締造佳績。

駐亞城經文處同仁與僑胞出席世運開幕支持台灣代表團。(經文處提供)
駐亞城經文處同仁與僑胞出席世運開幕支持台灣代表團。(經文處提供)

代表團與王翼龍處長及僑胞餐敘合影。(經文處提供)
代表團與王翼龍處長及僑胞餐敘合影。(經文處提供)

截至10日，台灣代表隊已累計有四銀二銅，分別是楊森在健力男子超重量級銀牌、謝宗庭健力男子輕量級銀牌、陳映竹滑輪運動-競速溜冰女子100公尺爭先賽銀牌以及女子200公尺計時賽銅牌、郭立陽滑輪運動─競速溜冰男子100公尺爭先賽銀牌以及男子500公尺爭先賽銅牌。(林昱瑄)

世運賽期台灣意象行銷：LED宣傳車。(經文處提供)
世運賽期台灣意象行銷：LED宣傳車。(經文處提供)

阿拉巴馬州 疫情 亞特蘭大

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