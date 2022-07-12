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防疫鬆懈 北卡新冠病毒變種病例激增

記者王政賢／北卡羅來納州報導

近一個月來，夏樂─梅克倫堡郡新冠病例顯著增加，而新的病毒變種則漸在北卡占據主導地位。華裔醫師曾廣斌呼籲大家不要鬆懈防疫

夏樂橄欖樹基金會、家庭醫生曾廣斌指出，由於新變異株具有更強的免疫逃逸功能和感染性，預測新一波新冠流行將會到來，他說，近日每日染疫數明顯增加，就診比率也提高，且多數醫院的新冠重症及住院人數也增加。

曾廣斌指出，最近3個月的華人新冠感染人數要較前兩年的感染總數都要多，究其原因主要是懈怠防疫。他說，病毒仍在變異、先前的疫苗及感染不再起保護作用，大家要提高警惕，特別是高危人群。

根據北州衛生與公眾服務部(NCDHHS)截至6月25日的數據，BA.2.12.1是該州最常見的病毒變種，占所有病例的39%；BA.5則緊隨其後，占38%。BA.5目前是全美的主要病毒變種，根據疾病控制和預防中心(CDC)7月2日的數據顯示，該類變種已經占所有染疫人數的近54%；BA.4則占16.5%。

專家表示，BA.4和BA.5傳播非常快，甚至會繞過患者過去感染產生免疫力，這意味著已感染過Omicron的人可以再次感染。實驗室研究表明，即使接種疫苗並曾感染過BA.1菌株的人具有所謂的「混合免疫力」，但他們對於BA.4或BA.5菌株的抵抗能力仍較低。

另一研究還發現，再次感染新冠病毒者較首次感染者住院和死亡的風險更高，也有可能出現新的和持久的健康問題，包括肺、心臟、疲勞、消化和腎臟疾病、糖尿病以及神經問題。

正因如此，公衛官員們預計今秋將出現另一波病例激增峰期。對此，美國食品藥品監督管理局(FDA)三年來首次建議疫苗製造商應更新其加強針，以針對BA.4和BA.5變異株。

疫苗 防疫 免疫力

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