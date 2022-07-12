北卡部分郡縣 開始接種猴痘疫苗

北卡州部分郡已開打猴痘疫苗。(路透)

在北卡 發現首例猴痘 病例後幾天，夏樂─梅克倫堡郡也發現了猴痘病例。但該郡衛生局局長Raynard Washington表示，雖然這是該郡首例，但可能還有其他病例。他指出，患者現在在家隔離，而公衛團隊已確定了曾與病患密切接觸者，並正為這些人接種疫苗 。

北卡州衛生與公眾服務部(NCDHHS)並宣布，首批猴痘疫苗已在部分郡縣開始供應，包括：邦科姆(Buncombe)、杜倫(Durham)、福賽斯(Forsyth)、梅克倫堡(Mecklenburg)、新漢諾威(New Hanover)、皮特(Pitt)和維克(Wake)。

官員們說，聯邦政府已為北卡分配了444劑JYNNEOSTM疫苗，如果民眾在接觸猴痘後兩周內接種可預防重症。

由於目前供應有限，北卡公衛部門敦促居民僅在曾與患者有過密切身體接觸、或者在過去14天內有多個或未知名的性伴侶，且身處於猴痘爆發場所者才能去接種疫苗。

目前，ACAM200和JYNNEOSTM是美國目前獲得許可的兩種預防天花的疫苗。

猴痘患者通常經由接觸受感染動物或人類的皮膚損傷或體液(包括呼吸道飛沫)，或接觸已被病毒污染的物品而染病。在狀況惡化之前，其症狀包括發燒、發冷、皮疹和疼痛。