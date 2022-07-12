喬州財年稅收增62億 盈餘或創新高 預期州府將退稅

喬治亞州在6月30日最新結束的財政年度中，稅收較前一年高出了約23%，即61.9億元，盈餘可能再次創下新高。

6月份的稅收主要來自所得稅和銷售稅，共增長了14.2%。

這筆巨額盈餘可能會讓州長坎普(Brian Kemp)連任面臨一場艱難的政治鬥爭。議員們則在該如何處理盈餘方面，將面臨必須做出許多決定。根據亞特蘭大憲報(AJC)上周報導，該州最近剛收到聯邦的24億元COVID-19救濟金，此金額不包含在稅收盈餘之內。

對於支持盈餘多多益善的議員們來說，這些錢將可大幅增加該州支出，以支付員工加薪、獎金和政府幾乎所有部門的支出增長。

這筆稅款將撥出經費，作為教育喬州 兒童，為超過200萬州民提供醫療保健，管理和改善公園，調查犯罪和監禁罪犯，並規範保險 公司、公用事業和數十種職業。

另外也可用來核發駕照並幫助支付養老院護理、心理健康和毒癮治療費用等，並可幫助資助抵抗COVID-19流行的公衛計畫。除了支付工資外，還有助於確保數十萬前教師、大學工作人員和州雇員獲得養老金和醫療保健。

自從疫情流行開始後不久，國會首次通過大規模的聯邦紓困經費以來，這幾年喬州所得稅收金額一直在增加。通貨膨脹幫助州府財庫收進更多的銷售稅。

儘管坎普今年稍早時暫停了燃料稅以減緩汽油價格的上漲，但稅收仍在繼續提高。

今年稅收盈餘的規模將取決於該州在支付完本財年帳單後所剩下的餘額，預估很可能再創下該州的新紀錄。

2021財年在大規模聯邦COVID-19援助的幫助下，該州最終盈餘為37億元。在2022年議會期間，議員們批准將其中約11億退還給納稅人。其餘大部分被投入州儲備金。議員們還通過了逐步降低州所得稅率的方案。

坎普預計也將支持將今年至少部分盈餘退還給州民。

民主黨州長候選人艾布蘭(Stacey Abrams)則表示，如果當選，她將把本財年的部分盈餘來為教師和執法人員加薪，並支付擴大醫療補助白卡(Medicaid)，讓更多人可以加入該保險計畫。

即使稅收增加，州參議會撥款主席蒂勒里(Blake Tillery) 表示，該州必須謹慎資金支出方式，因為通貨膨脹正在推高一切成本，包括鋪路、維護高速公路甚或是安置囚犯和教育學生等。