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亞特蘭大國際音樂節舉辦募款餐會

林昱瑄
當天會中也有學員及音樂家們演奏。(亞特蘭大國際音樂節提供)
當天會中也有學員及音樂家們演奏。(亞特蘭大國際音樂節提供)

亞特蘭大國際音樂節(Atlanta Festival Academy, AFA)日前在瓊斯溪市(Johns Creek)的Country Club of the South舉辦募款餐會。創辦人之一的浦立偉表示，希望AFA未來能走出喬州，邁向世界舞台。

AFA是在2019年由林蔚、浦立偉及張菊芬夫婦三人創辦。一開始僅是為期九天的夏令營，三年來已成長為一整年都有活動的音樂節。目前該音樂節有三大部分：夏令營，亞特蘭大國際音樂節比賽，以及亞特蘭大國際音樂節青年交響樂團。

AFA的導師來自全球，包括了中國、烏拉圭、保加利亞、冰島、新加坡、台灣、英國和美國等的著名音樂家，旨在促進年輕有才華的音樂家教育、培育新一代青年音樂家、提供學生私人課程、大師班演奏、加入室內樂以及在AFA交響樂隊中演奏的機會、並提供國際文化交流與合作的平台。

浦立偉表示，音樂具有強大的力量，AFA藉由教導年輕音樂家，也教授了學員們與他人相處合作之道。他說，AFA是美東南首個著重在年輕音樂人國際交流經驗的音樂節。自2019年創辦以來，學員們不僅有至Carnegie Hall演出的經驗，也有人獲選美國青年交響樂團或是其他國際性交響樂團，或因此被知名大學所錄取。

他感謝三年來各贊助廠商的鼎力支持，特別是Chen-Lin Education & Culture Foundation、Magnolia Senior Living、亞特蘭大華人企業家俱樂部、以及WePartner Group。

當天席開近20桌，共有逾150人出席，貴賓包括了富頓郡委員會主席Robb Pitts、福賽斯郡委員Alfred John等。會中除了有音樂演出外，也有舞蹈、靜默拍賣(silent auction)等節目。

今年AFA最終的壓軸演奏會即將於7月30日晚間6時於沙泉市(Sandy Springs)的Byers Theatre舉行，詳情可見：shorturl.at/GIM04。

當天餐會中也舉辦了無聲競標(silent auction)。(記者林昱瑄／攝影)
當天餐會中也舉辦了無聲競標(silent auction)。(記者林昱瑄／攝影)
音樂節創辦人浦立偉(左起)及張菊芬夫婦與駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍夫...
音樂節創辦人浦立偉(左起)及張菊芬夫婦與駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍夫婦合影。(亞特蘭大國際音樂節提供)
亞特蘭大國際音樂節的三位創辦人：浦立偉(左一)、張菊芬(右二)以及林蔚(右一)。...
亞特蘭大國際音樂節的三位創辦人：浦立偉(左一)、張菊芬(右二)以及林蔚(右一)。左二為音樂節指揮Georgia Ekonomou。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大國際音樂節日前舉辦了募款餐會。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大國際音樂節日前舉辦了募款餐會。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大國際音樂節在Country Club of the South舉辦募款餐...
亞特蘭大國際音樂節在Country Club of the South舉辦募款餐會。(亞特蘭大國際音樂節提供)

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