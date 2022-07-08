亞特蘭大國際音樂節舉辦募款餐會

當天會中也有學員及音樂家們演奏。(亞特蘭大國際音樂節提供)

亞特蘭大 國際音樂節(Atlanta Festival Academy, AFA)日前在瓊斯溪市(Johns Creek)的Country Club of the South舉辦募款餐會。創辦人之一的浦立偉表示，希望AFA未來能走出喬州，邁向世界舞台。

AFA是在2019年由林蔚、浦立偉及張菊芬夫婦三人創辦。一開始僅是為期九天的夏令營，三年來已成長為一整年都有活動的音樂節。目前該音樂節有三大部分：夏令營，亞特蘭大國際音樂節比賽，以及亞特蘭大國際音樂節青年交響樂 團。

AFA的導師來自全球，包括了中國、烏拉圭、保加利亞、冰島、新加坡 、台灣、英國和美國等的著名音樂家，旨在促進年輕有才華的音樂家教育、培育新一代青年音樂家、提供學生私人課程、大師班演奏、加入室內樂以及在AFA交響樂隊中演奏的機會、並提供國際文化交流與合作的平台。

浦立偉表示，音樂具有強大的力量，AFA藉由教導年輕音樂家，也教授了學員們與他人相處合作之道。他說，AFA是美東南首個著重在年輕音樂人國際交流經驗的音樂節。自2019年創辦以來，學員們不僅有至Carnegie Hall演出的經驗，也有人獲選美國青年交響樂團或是其他國際性交響樂團，或因此被知名大學所錄取。

他感謝三年來各贊助廠商的鼎力支持，特別是Chen-Lin Education & Culture Foundation、Magnolia Senior Living、亞特蘭大華人企業家俱樂部、以及WePartner Group。

當天席開近20桌，共有逾150人出席，貴賓包括了富頓郡委員會主席Robb Pitts、福賽斯郡委員Alfred John等。會中除了有音樂演出外，也有舞蹈、靜默拍賣(silent auction)等節目。