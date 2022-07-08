亞特蘭大人口增 帶動科技業發展

亞特蘭大 近年來人口不斷增長，科技業也蓬勃發展。自疫情 爆發以來，該市的人口已從2019年的580萬增長到610萬。根據亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，疫情後的暖和天氣，以及員工不再受實體辦公室的拘束，都推動了該市人口增長，而新移入的居民，將近60%出生在他地。

隨著城市人口的增加，亞城的科技業也隨之成長。根據亞特蘭大都會 區商會(Metro Atlanta Chamber of Commerce)數據，該市擁有超過1萬3000家科技公司，使該地成為一個充滿活力和蓬勃發展的創新中心。

在過去十年，至少有十家估值超過10億元的企業在亞特蘭大成立或將總部設在此。而且，根據科技數據彙編網站Crunchbase的數據，到2020年，總部位於亞特蘭大的科技公司，融資達到了五年來的最高水平。

亞城許多支持創新公司的基礎設施已經到位。該都會區擁有40個企業創新中心，其中23個位於市中心，靠近喬治亞理工學院(Georgia Tech)的科技廣場(Tech Sqaure)。亞特蘭大擁有東南部最集中的初創公司、創新者和學術研究，提供與其他公司合作的機會和大量人才。

亞特蘭大也是適合工作之地。根據CBRE的一份報告顯示，過去五年，這裡的科技工作崗位數量增長了15%，與舊金山灣區和德州奧斯汀等知名科技熱點相比毫不遜色。而且，亞特蘭大當地區私立和公立學校提供了大量的創業人才，如喬治亞理工、喬治亞大學(UGA)、愛默蕾大學(Emory)以及歷史悠久的非裔學院，如Morehouse和Spelman College。

事實上，喬治亞理工學院每年畢業的科技人才是全美最多的。該報告還將亞特蘭大列為尋找科技人才的第八大城市。