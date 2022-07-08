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喬州美國巨石陣 遭炸後拆除

林昱瑄
指南石6日清晨遭到不明人士引爆炸彈，導致其中一塊花崗岩面板嚴重受損。(美聯社)
指南石6日清晨遭到不明人士引爆炸彈，導致其中一塊花崗岩面板嚴重受損。(美聯社)

被稱為「美國巨石陣」(America's Stonehenge)的喬治亞指南石紀念碑(Georgia Guidestones)，6日清晨遭到不明人士引爆炸彈，導致其四個花崗岩面板之一受損。有關單位後因「安全原因」，當天將該紀念碑拆除。

喬州調查局(GBI)發布的監控錄影顯示，當天清晨4時剛過，有一台銀色轎車離開指南石，隨後就發生了猛烈的爆炸。

此碑被一些保守派基督徒批評為「如撒旦般邪惡」(satanic)。

這個景點於1980年使用埃爾伯頓郡(Elberton)的花崗岩建造，由一位不知名人士或團體以R.C. Christine的名義委託建造。

為反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)研究陰謀論的麥卡錫(Katie McCarthy)表示，因為委託建造者的身分和意圖未知，這對紀念碑帶來了神秘的氣息，「多年來，這助長了許多關於指南石真實意圖的猜測和陰謀論。」

該紀念碑高16呎，上面有八種不同語言組成的十個部分的訊息，旨在為生存在「理性時代」(age of reason)的生活提供指導。

其中一部分呼籲將全球人口保持在五億以下，另一部分則呼籲「明智地指導繁殖-提高適應性和多樣性」(guide reproduction wisely — improving fitness and diversity)。

指南石還被用作日晷和天文日曆。但其被極右翼人士視為陰謀的原因，是因為上面的訊息提及了優生學、人口控制以及全球政府。

在喬州5月24日的州長初選期間，此碑再次受到關注，當時的共和黨候選人、排名第三位的泰勒(Kandiss Taylor)聲稱此碑屬於撒旦，並將拆除它作為其政見的一部分。

泰勒在指南石被炸毀之後，在社交媒體寫道：「上帝可以做任何祂想做的事，包括擊倒撒旦的指南石。」

該紀念碑位於埃爾伯頓以北約7哩處，靠近南卡羅來納州邊界。花崗岩採石業是當地最興盛的產業，大約雇用了2000人。

喬治亞指南石原貌。(喬州經發署網頁)
喬治亞指南石原貌。(喬州經發署網頁)

埃爾伯頓花崗岩協會(Elberton Granite Association)執行副主席庫巴斯(Chris Kubas)則表示，他與許多其他的當地人將指南石的訊息解釋為世界末日(apocalypse)後重建社會的某種指南。

「如何看待它們就仰賴每個人的自行解釋，」庫巴斯說。

GBI目前正與埃爾伯頓郡副警長、埃爾伯頓警察局等機構試圖釐清事發經過。

這座紀念碑在以往也曾遭到破壞，包括2008年及2014年，均遭到噴漆。

喬州調查局表示，出於安全理由，指南石已於6日稍晚被拆除。(GBI推特)
喬州調查局表示，出於安全理由，指南石已於6日稍晚被拆除。(GBI推特)

喬州 南卡羅來納州 警察

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