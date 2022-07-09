美國味全慶祝 50 週年大抽獎 獎品多多 多寄多中 頭獎82吋智慧電視價值1800元

京廚珍品水餃配上各種食料，可作成乾鍋水餃。(取自味全臉書)

美國味全食品公司(Wei-Chuan USA, Inc)表示，為了歡慶1972年成立以來，一路深耕至今迎接的第一個50週年，該公司要全面回饋消費者的支持，讓味全在北美成為亞洲冷凍食品的首選品牌，因此自即日起到8月31日止，舉辦「美國味全50週年慶抽獎活動」，獎品多多，歡迎熱情參與，頭獎獎品是82吋智慧電視，市價約1800元。

美國味全公司指出，只要是年滿18歲以上、並擁有美國永久居留身份者均可參與抽獎，具體的方式是活動期間購買指定系列的美加真味水餃系列、山東手藝水餃系列、京廚珍品水餃系列、水餃王水餃系列、肉包系列等產品任何口味2包，剪下這些產品包裝袋背面條碼共2枚，附上姓名、地址、電話、電子郵件信箱、購買超市名稱及地點，一起裝入信封，貼好郵資，寄至「13031 Temple Ave, City Of Industry, CA 91746美國味全公司行銷部」，就可參加抽獎。

該公司鼓勵大眾：「寄得愈多，中獎機率愈大！」

獎項除了82吋智慧電視的頭獎外，還有：

壹獎：13吋知名品牌新型筆記型電腦，市價約999元，有4個名額。

貳獎：iPhone 13，約829元，有6個名額。

叁獎：All-Screen Mini Pad，市價約499元，有8個名額。

肆獎：4合一多功能蒸烤氣炸鍋，市價約499元，有8個名額。

伍獎：強力掃地機器人，市價約399.99元，有10個名額。

陸獎：高級氣炸鍋，市價約200元，有20個名額。

柒獎：Visa禮物卡，市值約100元，有25個名額。

美國味全是一家食品生產製造公司和進出口供應商，強調「擁有高品質的生產線一直是我們的核心優勢」，總部位於南加州 工業市，公司專注於生產各類冷凍產品，包括餃子 、煎餃 、鍋貼、肉包、春捲皮、木須皮、餛飩、小籠湯包、生煎包、麵點、速食麵飯、春捲和其它麵皮類製品。除了這些產品，也進口各類冷凍食品、乾貨、冷凍生鮮和有機食品。經由遍佈全美的6個配送中心，客戶可以在北美超市和批發經銷商買到各類味全產品。

美國味全表示，50年來，該公司不僅為客戶提供優質的各類食品，同時客戶的滿意與認同也是企業發展的首要目標。擁有先進的生產線一直是公司的核心優勢，美國味全食品公司站在中式食品行業的第一線，秉持一貫的信念，不斷地為客戶提供最優質的產品。

相關抽獎活動可參閱網站：https://bit.ly/3NzOCYp。